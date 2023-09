Al Tartini la mostra dedicata al compositore triestino Ubald Vrabec

TRIESTE - Verrà inaugurata venerdì 29 settembre alle ore 17 presso il Conservatorio Tartini, la mostra “Ubald Vrabec: la sua musica, il suo tempo”, dedicata al compositore tirestino. L'evento è uno degli eventi conclusivi dello Slofest, il festival degli sloveni in Italia. La mostra è nata nel 2022 per il trentennale della morte del compositore triestino Ubald Vrabec, del quale la mostra illustra le paradigmatiche vicende umane e artistiche contestualizzandole nella storia del secolo scorso.

Come molti altri sloveni del Litorale che hanno vissuto l’emigrazione, il fascismo e il nazismo, così anche Vrabec ha vissuto intensamente l’idea di confine. Ha studiato violino a Trieste e Bologna, si è trasferito in Argentina negli anni ’30 del secolo scorso per trascorrervi un breve periodo prima del rientro in Europa che l’ha visto attivo come direttore di coro e insegnante prima a Maribor e poi a Trieste. Dopo la guerra ha insegnato alla scuola della Glasbena matica e ha diretto diversi cori, tra i quali quello della chiesa serbo-ortodossa e il coro della radio di Trieste, da lui stesso fondato e che è stato il nucleo originario dell’attuale coro misto Jacobus Gallus. Vrabec è stato inoltre pubblicista e autore di rubriche satiriche che ben dipingono la sua personalità acuta e vivace

La mostra, organizzata dal Dipartimento di Storia ed Etnografia in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Maribor, fa parte del programma di ricerca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Maribor Identità slovena e coscienza culturale negli spazi di contatto linguistico ed etnico nel passato e nel presente, finanziato dall’Agenzia pubblica slovena per le attività di ricerca (ARRS). Fa parte del progetto “Identità slovena e coscienza culturale negli spazi di intersezione linguistica ed etnica nel passato e nel presente”, finanziato dall’Agenzia pubblica per le attività di ricerca della Repubblica di Slovenia. La mostra sarà aperta fino al 13 ottobre. Orario lun-ven: 8.30-20.30, sab. 8.30-17.30.