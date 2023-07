Poste Italiane, prorogate le mostre "Trieste Audace" e  “Sostenibilità e Flotta Green”

TRIESTE - Alla luce della grande affluenza registrata già dai primi giorni di apertura, Poste Italiane ha deciso di prorogare fino a sabato 19 agosto la mostra fotografica "Trieste Audace", ospitata nel Salone della Sportelleria al primo piano del palazzo delle Poste centrali di Trieste. Sarà quindi ancora visitabile la sezione dedicata al tema: “Sostenibilità e Flotta Green”, che contiene una serie di scatti dedicati ai mezzi elettrici aziendali ambientata negli scorci più rappresentativi di Trieste. L’iniziativa mira a raccontare l’attività del portalettere attraverso la nuova flotta green, valorizzando al tempo stesso il territorio. Quella di Trieste è la prima tappa di un percorso espositivo che comprenderà fotografie ambientate nei principali capoluoghi del Nordest. Le fotografie sono state realizzate da Alessio Terzo su progetto grafico di Sara Ragazzo. "Trieste Audace" è realizzata con la collaborazione di Poste Italiane e del Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa, la collaborazione di AIDIA - Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti di Trieste e del MuMeG - Museo Mercato del Gusto. Per l’occasione in mostra alle Poste Centrali, anche il progetto “Automezzi green Poste Italiana Trieste” con fotografie realizzate da Alessio Terzo. "Trieste Audace" è un omaggio corale alla città che ha dato i natali al Festival Trieste Photo Days, manifestazione artistico-culturale tra le più rilevanti in Italia e a livello internazionale in grado di coinvolgere e portare in città fotografi di indiscusso spessore come Martin Parr, Susan Meiselas, Nino Migliori, Tony Gentile, Bruce Gilden, Alex Webb, Alexandra Sophie, Nick Turpin. Le mostre sono aperte al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19 e il sabato fino alle 12.