Al Museo Revoltella l'imperdibile mostra in omaggio a Mirò

Un percorso attraverso il mondo creativo di uno dei maggiori artisti dell’arte del Novecento: un evento da non perdere si terrà in città, al Museo Revoltella, in via Armando Diaz 27, da sabato 29 aprile al 24 settembre 2023. Arriva la mostra "Omaggio a Mirò", a cura di Achille Bonito Oliva e Vincenzo Sanfo, l’artista esponente della corrente surrealista che, assieme a Picasso e Dalí, forma quello straordinario trittico di artisti spagnoli che hanno cambiato il corso della storia dell’arte.

La mostra

Aperto al pubblico per quattro mesi, il progetto intende portare in evidenza la figura di Joan Miró, il grande artista spagnolo, attraverso una selezione di opere a carattere antologico che racconteranno l’avventura nella gioia di vivere di Miró, il cantore del calore, del segno, e dell’aspetto gioioso e ludico dell’arte.

La mostra, che si avvale di prestiti provenienti da importanti musei spagnoli e francesi, conta la presenza di circa 80 opere tra dipinti, tempere, acquerelli, disegni, sculture e ceramiche, oltre ad una serie di opere grafiche, libri e documenti.

Il percorso espositivo sarà inoltre accompagnato da una importante sezione fotografica e da alcuni importanti video che racconteranno il privato e il pubblico del grande maestro del surrealismo europeo.

Orari e ingresso

La mostra è aperta e visitabile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 19.00. Sabato, domenica e festivi dalle ore 9.00 alle 20.00. Ricordiamo che l'ultimo ingresso è consentito fino a trenta minuti prima della chiusura.

Gli ingressi saranno contingentati e scaglionati. Per la visita alla mostra non occorre alcuna prenotazione, basta recarsi presso la biglietteria della mostra e accedere. I bambini fino ai 6 anni non pagano l’ingresso. Inoltre sarà possibile usufruire di audioguida gratuita sia in italiano che in inglese.

Offerta speciale

Per l'ingresso alla mostra è possibile acquistare un voucher per un biglietto Open che include, tra l'altro, l'ingresso salta la fila. L'offerta prevede uno sconto con costo di ingresso di 10,50 euro al posto di 15. Per usufruire dell'offerta basta acquistare il voucher tramite questo link e presentarlo in formato digitale o cartaceo alla biglietteria. Ricordiamo che il biglietto è valido per un singolo ingresso alla mostra fino alla data di chiusura.