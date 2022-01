Al Magazzino 26 "Mr Dago Show", il musical che racconta l'emarginazione e l'antisemitismo

Sabato 29 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, andrà in scena alle 18.30 al Magazzino 26 (Sala Lutazzi) lo spettacolo "Mr. Dago Show", un viaggio tra emarginazione e antisemitismo nella cornice della grande emigrazione italiana in USA.

La storia



Mr Dago dopo aver perso la sua famiglia in un agguato fascista, in seguito alla proclamazione delle leggi razziali firmate in piazza

Unità d’Italia a Trieste nel 1938, decide di partire per il sogno Americano. Per un beffardo scherzo del destino, al suo arrivo a New

York, Dago scopre che in quel momento in America vigono leggi restrittive sull’immigrazione non-ariana, con quote particolarmente

penalizzanti per l’etnia italiana. Così ripudiato dall’Italia come non-ariano perché ebreo, viene rifiutato dall’America come non-ariano

perché italiano.

Mr. Dago è un viaggio attraverso l’Italia fascista vista da lontano, vista da un’America diversa. Un’America che disprezza i dagos (gli

italiani), li emargina, li discrimina, ma anche un’America che premia il talento ed esalta l’iniziativa.

Scritto da Marco Bonini e Joe Bologna, Mr Dago nasce come vero e proprio musical di cui qui presentiamo una riduzione in forma di

concerto recitato e cantato per pianoforte e voce. Come nei racconti orali dei cantastorie, l'autore e attore Marco Bonini racconterà

questa vicenda unica, in una lettura a due voci. Affiancato da Eleonora Belcamino, l'attore Marco Bonini intervallerà recitativi e canzoni interpretando tutti i personaggi della commedia con l'accompagnamento al pianoforte del compositore stesso, Roberto Colavalle.

Lo spettacolo



Lo spettacolo, prodotto da Stefano Francioni Produzioni, dopo i debutti di Los Angeles e New York e dopo il tour nei teatri Italiani,

sarà in scena alla Sala Luttazzi – Magazzino 26 di Trieste nell’ambito della rassegna Una luce sempre accesa dell’Assessorato

alla Cultura de Comune di Trieste. L'evento è patrocinato dalla Comunità Ebraica di Trieste



Prenotazione e vendita biglietti presso Ticket Point Trieste e online: https://biglietteria.ticketpoint-trieste.it

Vista la situazione epidemiologica da Covid 19 attualmente in essere, la platea prevede anche posti con distanziamento