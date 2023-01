Un tuffo tra gli oggetti del passato: a Muggia torna la “Corte dei miracoli"

Ripartono anche nel 2023 a Muggia gli appuntamenti con la “Corte dei miracoli", il mercato del piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico, a cura dell'associazione culturale Cose di Vecchie Case - che nel 2023 festeggia i 25 anni di attività - e in co-organizzazione con il Comune di Muggia, che si svolge in piazza della Repubblica e via Roma ogni seconda domenica del mese: una selezionata vetrina dedicata ad antiquariato, modernariato, creazioni artigianali e hobbistiche con espositori da tutta la regione. La prossima uscita del tradizionale appuntamento si terrà (tempo permettendo) domenica 8 gennaio 2023 dalle 8 al tramonto con ingresso libero.

Torna dunque a riunirsi a Muggia ancora in versione invernale la Corte dei miracoli, il mercato dedicato al piccolo antiquariato, al modernariato e al piccolo collezionismo, con vinili d'epoca, fumetti, miniature, modellini e altre “memorabilia” che faranno certamente la gioia degli appassionati a cura dell'associazione culturale Cose di Vecchie Case. Sono quindi tutti nuovamente invitati a corte per visitare la parata dei ricordi di antiquariato e modernariato, dell'artigianato artistico e del piccolo collezionismo esposti negli eleganti gazebo allestiti in Piazza della Repubblica e via Roma che esporranno anche prodotti dell'artigianato, dell'hobbistica e del fai da te con particolare riguardo ai temi stagionali, in particolare a quello invernale, con l'intento di offrire delle simpatiche e originali proposte per la stagione in corso.