Torna il festival delle tribute band a Muggia

MUGGIA - Al via sabato 13 luglio la seconda edizione del Muggia Tribute Festival, che propone tre concerti a ingresso libero, con altrettante tribute band conosciute e apprezzate nel panorama italiano ed europeo.

Tre le serate prodotte da Good Vibrations Entertainment con la collaborazione del Comune di Muggia, dalle 21, con gli omaggi alla musica di U2, Dire Straits e Zucchero.

Si comincia sabato 13 luglio con Velvet Dress-Us Tribute. I Velletri Dress sono da 23 anni tra le pochissime band riferimento in Italia ed Europa per gli amanti degli U2 tribute, dal 2000 infatti hanno conquistato il pubblico con centinaia di concerti portando sul palco passione, dedizione, energia ed omaggiando in modo assoluto la grande musica degli U2. Nel 2015 hanno vissuto un momento emozionante durante il tour “Innocence and Experience” a Torino, quando il cantante dei Velvet Dress, Leonardo Petteno, ha duettato con Bono Vox in un’indimenticabile esibizione live che lo ha reso l’unico cantante di una band tribute in Europa ad aver vissuto una simile esperienza.

Sabato 20 luglio sarà il turno di Dire Strato - The legendary sound of Dire Straits, tribute band composta da cinque professionisti affermati nel settore musicale con esperienze importanti (anche selezionati da Brian May dei Queen per il musical "We will rock you") che ripropongono un percorso musicale che attraversa tutta la produzione discografica e live dei DIRE STRAITS, il suono, le atmosfere e le emozioni della storica band inglese vengono rivissute in uno show con passione e qualità

Sabato 27 luglio ultima data con Diavolo in noi, Zucchero Tribute Band. Maxi gruppo di 13 musicisti di grande esperienza, nato con l’obiettivo di ricreare un "live" con la medesima atmosfera del grande bluesman italiano Zucchero Sugar Fornaciari. Nella selezione del programma, che include i grandi classici e le migliori canzoni scritte da Zucchero, sono stati inseriti diversi brani eseguiti nella “versione cubana” (dal concerto tenuto a Cuba nel 2012), che fa distinguere i Diavolo in Noi da qualsiasi altra tribute band di Zucchero proprio grazie al numero di musicisti sul palco che permettono l'esecuzione di qualsiasi repertorio.