Clown, giocolieri e acrobati pronti ad invadere Muggia: torna il "Muja Buskers"

La quinta edizione si terrà dal 21 al 29 agosto. L’evento si svolgerà in piazza Caliterna, all’oratorio Penso, alla Biblioteca, al Teatro Verdi e in Largo Adriatico e Piazza Marconi.

Dal 21 al 29 agosto torna la festa del circo contemporaneo e teatro di strada con la quinta edizione del Muja Buskers, organizzata dall’associazione Sparpagliati, insieme al Comune di Muggia, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia. L’evento si svolgerà in piazza Caliterna, all’oratorio Penso, alla Biblioteca, al Teatro Verdi e in Largo Adriatico e Piazza Marconi. Un appuntamento particolarmente atteso e che sarà riproposto, come nel 2020, nel massimo rispetto delle norme anti Covid attualmente in vigore. Obbligatoria la prenotazione.

Il programma e artisti

Torna a Muggia Magda Clan con Sic Transit, spettacolo giocato in strada, che promette di stupire con soprese “miracolose”. Circo Puntino presenta invece la ruota tedesca e la giocoleria con scope, con Gregor e Katjusha, tra manipolazione, danza acrobatica e la magia del fuoco. Agro The Clown, con Improcultura, tra clown e pantomima, offrirà uno show imprevedibile ed esilarante, improvvisato, utilizzando le tecniche del mimo e della clownerie. Cia Soralino con In Box, circo contemporaneo, stupirà il pubblico utilizzando in modo originale i cartoni, tra equilibrio e giochi inaspettati. Naso all’insù per ammirare Selvaggia con Cuore Matto, spettacolo aereo e teatro di strada, per una parentesi romantica e passionale. Appiccicaticci con De Niù Sciò, teatro di strada, offriranno un momento speciale all’insegna della genialità e dell’interattività. Cordata F.O.R. con Yes Land, giocoleria e clown, parla di ironia, emozioni e sensazioni inattese.

Paradise Shuttle

Come in ogni edizione del festival, anche quest’anno verrà proposta una creazione originale, prodotta proprio per il Muja Buskers Festival. Protagonisti saranno sei allievi della Flic scuola di circo, che daranno vita, in scena, al loro paradiso, traendo ispirazione dal Paradiso dantesco, trasportando tutti in un mondo immaginario e celestiale.

Prenotazione appuntamenti

Per tutti sarà fondamentale la prenotazione dei biglietti online, bastano pochi clic per effettuarla, su www.mujabusker.com/prenotazioni/. Per ogni singolo evento i posti sono limitati nel rispetto delle norme anti Covid. La fila d’ingresso agli spettacoli aprirà 45 minuti prima, l’invito per gli spettatori è di presentarsi almeno 30 minuti prima. Obbligo per tutti il biglietto elettronico, un documento di identità e una delle Certificazioni Verdi Covid-19 (Green Pass).

Muja Buskers e turismo

Il Muja Buskers contribuisce alla promozione del territorio, con alcuni appuntamenti speciali abbinati alla programmazione. Visita al castello di Muggia, con apertura speciale in occasione del “Muja Buskers Festival 2021” domenica 22 agosto. Gita in bici alla scoperta del territorio naturale della Val Rosandra-Dolina Glinš?ice venerdì 27 agosto. Inoltre spazio alla convenzione Muja Buskers Festival-Rete Bike FVG. Durante il festival, conservando il biglietto degli spettacoli, si potrà noleggiare una bicicletta E-bike o City-bike presso l’Info point-Bike point di Muggia-Milje con uno sconto del 10%.