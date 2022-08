"Festa con delitto" sulla terrazza del Polo Toti: un viaggio negli anni '80

Al via il sesto appuntamento del PGTSummer, un "murder party" (una sorta di cena con delitto) che si terrà sabato 20 agosto nella terrazza del Polo Giovani Toti a San Giusto, in via del Castello 1 alle ore 20:30. L'evento si inserisce nel PGTSummer, il calendario di eventi promosso dall’Assessorato alle Politiche per l’Educazione e la Famiglia con delega alle Politiche Giovanili.

La storia

Un viaggio nel tempo organizzato da I Ruoleggi dei Caraibi. Anni ‘80, New York. Questa sera è prevista l’inaugurazione di un nuovo locale all’interno del centro commerciale Starcourt Mall e per l’occasione si esibirà il famoso rapper A-D. O almeno così sarebbe dovuta andare, se non fosse stato ritrovato un cadavere in uno dei privé… Sul posto vengono chiamate immediatamente squadre di esperti investigatori, per fare chiarezza sul caso. Sei pronto a scendere in campo e risolvere il mistero? Dovrai raccogliere indizi, interrogare sospettati e incrociare tutte le informazioni in possesso della tua squadra per riuscire a scoprire la verità.

PGTSummer Polo Giovani Trieste Summer

PGTSummer Polo Giovani Trieste Summer è il calendario di eventi promosso dall’Assessorato alle Politiche per l’Educazione e la Famiglia con delega alle Politiche Giovanili che nasce da una precisa richiesta dei soggetti accreditati al PAG – Progetto Area Giovani del Comune di Trieste. La volontà di aprire il Polo Giovani Toti di San Giusto alla città, in particolare ai giovani, con una proposta alternativa e di qualità è partita, infatti, proprio dai suoi abituali frequentatori.

Dal 20 luglio al 16 settembre si alterneranno jam session, spettacoli teatrali, “murder party”, djset… il tutto in una location bellissima: la terrazza del Polo Giovani che, con la sua vista mozzafiato sulla città e un punto ristoro attivo durante le serate. Gli eventi si terranno anche in caso di maltempo nel teatro del Polo Giovani fino ad esaurimento posti.