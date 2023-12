Yerba project in concerto al Miela

L’ACCRI invita la cittadinanza al concerto del gruppo Yerba Project mercoledì 20 dicembre alle 18 e 30 al Teatro Miela. L’ingresso è a offerta libera e si concluderà con un brindisi.



La band Yerba Project offrirà un viaggio musicale ed esperienziale, attraverso la musica della tradizione ispano-americana e racconti di storie di migrazioni.

Cacharera argentina, landó chileno, tundiqui boliviano e altre musiche della tradizione rifletteranno le storie personali dei musicisti: Eleonora Sensidoni, prima voce ed esperta di migrazioni dall’America Latina, ci guiderà attraverso una visione d’insieme del tema e gli aneddoti personali delle storie di migrazioni dei musicisti.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Coordinamento regionale FVG per le Diaspore, nell’ambito del progetto nazionale "Tutta un’altra storia - Nuove cornici narrative contro la discriminazione e l’odio” (AID 012618/02/7), co-finanziato dall’AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e promosso da una cordata di enti ed associazioni, tra cui il capofila CISV di Torino e la FOCSIV, la Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana, cui l’ACCRI aderisce.

Informazioni sul gruppo Yerba Project

Simmetrie fusion afro-sudamericane: Il quintetto rielabora e interpreta il repertorio che appartiene alla cultura musicale dell’America Centro Meridionale di lingua spagnola. Percussioni afro-americane e una chitarra poliedrica colorano i brani, a tratti, di sonorità funky-blues, che si sposano con gli strumenti più tradizionali e una voce femminile.