Il musical fenomeno "Six" arriva al Rossetti

TRIESTE - Il musical sulle sei mogli di Enrico VIII arriva al Rossetti in anteprima italiana, si tratta di “Six” di Toby Marlowe e Lucy Moss. Dal West End, lo spettacolo arriva a Trieste, dal 24 al 28 aprile, nell'edizione originale in inglese con sopratitoli in italiano. Caterina d’Aragona, Anna Bolena, Jane Seymour, Anna di Cleves, Katherine Howard e Catherine Parr escono così dalle polverose pagine dei manuali scolastici ed entrano in un musical. Scintillante, rock, infuocato come un concerto delle Spice Girls e curato, spiritoso. Da mercoledì a sabato le repliche sono serali con inizio alle 20.30, mentre le pomeridiane si terranno alle ore 16 del 25, 27 e 28 aprile.

Gli appassionati vivranno con “Six” uno spettacolo di eccellente qualità, che per i più giovani sarà anche l’occasione d’imparare una pagina di storia europea a ritmo di rock. Giovanissimi erano infatti gli autori del musical - Toby Marlowe e Lucy Moss - quando lo immaginarono, mentre studiavano all’Università di Cambridge: lo scrissero usando un linguaggio attualissimo, ricco di giochi e di riferimenti, uno stile originale, ispirato - anche nella composizione musicale - per ogni regina a pop star diverse (da Shakira ad Adele, da Rihanna a Britney Spears). La novità conquistò pubblico e critica e da lì al Festival di Edimburgo e poi ai palcoscenici del West End e di Broadway, il passaggio fu naturale e costellato di premi.

Lo spettacolo è costruito dunque come un concerto perché le sei regine compongono una girl-band: faranno a gara - cantando le loro disgrazie matrimoniali - per ottenere il ruolo di solista del gruppo. Un onore che spetta solo a colei che ha sopportato più guai a causa del comune marito, il terribile Enrico VIII. Sposalizi, divorzi, teste che cadono e conventi di clausura all’orizzonte… la gara è davvero dura! Sarà l’ultima, Caterina, a convincerle a cambiare: l’unica vittoria è infatti cantare assieme, affrancandosi dalla limitante definizione di “mogli di Enrico VIII”. Musiche trascinanti, suggestioni di effetti luce, costumi ricchi e soprattutto un cast magnetico e interamente femminile: “Six” offre con leggerezza anche una lezione importante sui temi della violenza e della dignità delle donne. La trama L’epoca che questo singolare musical prende in esame è dunque quella dei Tudor. Sei donne vanno l’una dopo l’altra all’altare e sposano Enrico VIII: in sintesi è questo il contesto da cui parte “SIX”. Cinque su sei di queste regine non ebbero un destino felice…

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili alla Biglietteria del Politeama Rossetti e nei circuiti consueti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia: www.ilrossetti.vivaticket.it Informazioni sono disponibili sul sito www.ilrossetti.it e al tel 040.3593511.