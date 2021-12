Torna Natale a Opicina: quest’anno anche un presepe nel laghetto di Percedol

L’inaugurazione dell’Abete natalizio donato dal Comune con la presenza del Coro maschile MOPZ (Moški Pevski Zbor) Kraški dom di Monrupino (Repentabor) diretto da Vesna Guštin e di San Nicolò, l’apertura straordinaria domenicale dei negozi (il 5, 12 e il 19 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00), e non due, ma quest’anno ben tre presepi, a cura di Nonna Bruna, arricchiti anche da nuovi personaggi, che verranno allestiti, oltre che nelle tradizionali sedi di via di Prosecco e Villa Carsia, anche al Laghetto di Percedol. Anche nel 2021 a Opicina per oltre un mese, fino a lunedì 10 gennaio 2022 , si festeggerà il “ Natale con Noi” .

Il programma delle iniziative natalizie a Opicina è stato presentato oggi in Municipio a Trieste dall’ Assessore comunale alle Attività Economiche, Serena Tonel alla presenza del presidente della ZKB Zadru?na Kraška Banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa, Adriano Kova?i?, della Presidente del Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina-Skupaj na Op?inah, Nadia Bellina, da Nonna Bruna Carli e da San Nicolò in carne e ossa, impersonato da Omar Marucelli.

L’inaugurazione con l’accensione delle luci è prevista per domenica 5 dicembre 2021 alle ore 17.00 in piazzale Monte Re davanti all’Abete natalizio donato dal Comune di Trieste con l'allietamento del Coro maschile MOPZ (Moški Pevski Zbor) Kraški dom di Monrupino alla presenza dell'Assessore comunale alle Attività Economiche, Serena Tonel, del presidente della ZKB Zadru?na Kraška Banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa, Adriano Kova?i?, della Presidente della Seconda Circoscrizione Altipiano Est, Nives Kosuta, della Presidente del Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina-Skupaj na Op?inah, Nadia Bellina, da Nonna Bruna Carli e da San Nicolò impersonato da Omar Marucelli.

Il Santo nell'occasione, non potendo accompagnarli a spasso per il centro a bordo della carrozza a cavalli, offrirà a tutti i bambini presenti dei dolcetti.

Anche in questo 2021 l'Abete natalizio è stato inoltre decorato dai gingilli realizzati degli allievi del Ricreatorio comunale F.lli Fonda Savio di Opicina.

Le vie dello shopping natalizio nel borgo carsico e di Largo San Tommaso dal 5 dicembre si presenteranno illuminate dalle luminarie (dotate di 32 punti luce) e rallegrate dalla presenza anche quest’anno in piazzale Monte Re dell'albero di Natale donato dal Comune di Trieste e dal presepe di via di Prosecco di Nonna Bruna (96 anni) che si presenta ancora più ricco: realizzato interamente a mano e allestito con l'aiuto di Silvio Buzzai e Dario Rota , ogni anno – e anche questo non fa eccezione - si presenta arricchito da nuovi personaggi.

Da qualche anno poi a Opicina il presepe si è raddoppiato, con l'allestimento di una seconda Natività a Villa Carsia, in via S. Isidoro, che verrà inaugurata martedì 14 dicembre alle ore 17.00 con l'accensione delle luci alla presenza delle Autorità cittadine e dell’Assessore comunale alle Politiche Sociali, Carlo Grilli e con l’allietamento a cura del Coro d’Argento di Villa Carsia diretto da Marinella Tracogno e di Babbo Natale , impersonato da Omar Marucelli .

Ma nel 2021, come anticipato, i presepi di Opicina sono diventati addirittura tre, con una primizia assoluta: quello al Laghetto di Percedol che si a ggiunge ai due ormai consolidati di via di Prosecco e Villa Carsia. La nuova realizzazione verrà inaugurata sabato 11 dicembre alle ore 15.30 a Percedol con la benedizione del parroco della chiesa di San Bartolomeo, Franc Pohaja? e l’esibizione del Coro degli Alpini “Nino Baldi” A. N. A. diretto da Franz Klamer .

Per facilitare l'acquisto dei regali di Natale in comodità e soprattutto in piena sicurezza, in considerazione della situazione sanitaria, i negozi di Opicina aderenti al Consorzio Insieme a Opicina hanno deciso di ampliare l'orario di apertura che sarà il seguente: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.



Per favorire ulteriormente i clienti delle attività aderenti, è stata inoltre rinnovata la convenzione con la Zkb Zadru?na Kraška Banka Trst Gorica Zadruga - Zkb Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia, che tutti i sabati e le domeniche di dicembre metterà a disposizione gratuitamente il proprio parcheggio di via del Ricreatorio, 2 dalle 9.00 alle 18.00.

In ambito religioso, venerdì 24 dicembre alle ore 22.00 verrà celebrata la Santa Messa, con la simbolica deposizione del Bambin Gesù presso il presepe di Nonna Bruna.

Sabato 25 dicembre nella chiesa di S. Bartolomeo Apostolo la mattina di Natale verrà officiata la Messa solenne, mentre venerdì 31 dicembre alle ore 19.00 sarà celebrata la Messa di ringraziamento.

“A Opicina Natale con noi” è promosso dal Consorzio Centro in Via - Insieme a Opicina - Skupaj na Op?inah in collaborazione con il Comune di Trieste e la II Circoscrizione Altipiano Est e grazie al contributo di Confcommercio, Terziaria Trieste e Banca di Credito Cooperativo del Carso-Zadru?na Kraška Banka.