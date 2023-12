Natale sub, il 26 dicembre torna la messa sott'acqua

TRIESTE - Si avvicina il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, e con esso uno degli eventi natalizi più caratteristici di Trieste: il Natale Sub. La 47esima edizione di questa affascinante tradizione, organizzata dall'ASD Sub Sea Club Trieste, si svolgerà come di consueto alle ore 11, davanti a piazza dell'Unità d'Italia, in prossimità della Scala Reale.

L'evento

Il Natale Sub è un evento tradizionale della cultura triestina iniziato nel lontano 1976 come un semplice scambio di auguri tra i soci del club. In seguito è diventato un appuntamento tradizionale per tutti quelli che operano in mare, sia che siano sportivi, sia per quelli che con esso lavorano, per gli appassionati del settore e per gli amanti del mare. La cerimonia della Santa Messa si svolgerà sulla banchina e sarà officiata dal socio Don Francesco Pesce, che successivamente si immergerà in un tratto di mare all'interno di una campana in plexiglass appositamente realizzata per leggere il messaggio del Vescovo. Il tutto verrà registrato e trasmesso a terra tramite impianti audio/video su uno schermo mobile, permettendo a tutti i presenti di seguire l'evento sottomarino in diretta.

Dopo la Messa, l'ASD Sub Sea Club Trieste offrirà gratuitamente a tutti i partecipanti un piccolo rinfresco a base di panettone e vin brulè. Saranno gli alpini dell’A.N.A. Associazione Nazionale Alpini di Trieste che provvederanno, come consuetudine, alla loro distribuzione mettendo a disposizione la cucina da campo gestita dai propri volontari della Protezione Civile. Oltre alla dimensione festosa, il Natale Sub rappresenta anche un'occasione per sensibilizzare sul problema dell'inquinamento marino. Infatti, durante l'immersione, i soci dell'ASD Sub Sea Club Trieste effettueranno un controllo visivo dello stato del fondale lungo l'area in concessione, contribuendo così agli sforzi per la conservazione del mare.