Nicolai Lilin torna al San Marco con il suo ultimo libro "Le leggende della tigre"

Dopo aver presentato nel 2018 il "Marchio ribelle", lo scrittore Nicolai Lilin torna a Trieste venerdì 2 ottobre all'Antico Caffè San Marco. Previsto in doppio evento: alle 18 la presentazione del suo libro "Le leggende della tigre" (Einaudi editore) e l'inaugurazione della mostra "Disegni e Icone 2020", e a seguire cena con l'autore. In seguito alle recenti normative, la partecipazione all'evento sarà garantita solo a chi prenota telefonando allo 0400641724 o mandando un messaggio via Facebook.

Il libro

Mentre fuori infuria la tempesta, un vecchio racconta a due viandanti quanto ha capito della vita attraverso le antiche leggende del suo popolo. «La Siberia è fatta di queste storie. Qui non esistono norme, regole, o altre forme di potere umano. L'unico potere è quello della natura: nelle nostre leggende è racchiusa l'essenza dell'anima siberiana» Due giovani veterinari attraversano la foresta siberiana per raggiungere un raro esemplare di tigre bianca, ma nel cammino vengono travolti da una violentissima bufera. A salvarli è un misterioso bambino comparso dal nulla, che li accompagna davanti a una piccola baita di legno. Il padrone di casa, un vecchio altrettanto misterioso di nome Filaret, li accoglie al tepore della stufa, prepara una tisana fumante e li incanta per tutta la notte, fino allo spuntar del sole, narrando storie di spiriti e sciamani, cacciatori e viaggiatori, cercatori d'oro, briganti e pionieri di quelle terre selvagge. Nelle parole di Filaret, Maxim e Aleksej intravedono la possibilità di una ricchezza diversa, spirituale e naturale. I miti della Taiga riprendono vita attraverso la voce del vecchio cantastorie, gli spiriti millenari affollano ancora una volta la foresta, e il soffio della grande tigre Amba anima ogni cosa.