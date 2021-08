Nitriti e parole: a settembre un seminario sulla comunicazione del cavallo

Il 24 settembre ad Equilandia Aias Trieste Onlus Fvg si terrà "Nitriti e parole: la comunicazione equina". Il seminario analizzerà il modo in cui comunicano i cavalli, attraverso tanti video di segni e segnali, dinamiche di socializzazione e mimiche facciali, e che permetterà ai partecipanti di acquisire strumenti pratici.

Sono in programma ad Equilandia altri seminari di Etologia Equina. Chi parteciperà a tutti i 4 incontri otterrà un attestato di partecipazione cartaceo al "Percorso di Formazione in Etologia Equina".

Prossime date in programma: 15 Ottobre, 12 Novembre e un'altra data a Dicembre

Il seminario verrà tenuto dalla dott.ssa Rachele Malavasi, divulgatrice scientifica, esperta in comportamento equino e tecnico della Scuola di Equitazione Etica - Scuola Etica di Relazione Umano-Equino (affiliata ad ASI Nazionale - CONI).

Programma

- Cosa vuol dire comunicare: un punto di vista cognitivo

- Segni e segnali del cavallo: segnali calmanti, di criptazione, di ingaggio...

- Versi e suoni del cavallo

- Comunicazione nel branco e socializzazioni

* disponibili diversi video

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione digitale con il monte ore complessivo riconosciuto dal CONI tramite ASI Nazionale. La quota di partecipazione al corso è di 60€ Per INFORMAZIONI e prenotazioni Marie Claessens 348 8945883

equilandia.aiastrieste@gmail.com





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...