Colapesce e Di Martino, Gianna Nannini e Stefano Bollani: svelati i primi nomi del No Borders

“L’uomo traccia confini, la musica li supera” è la visione che guida da sempre il No Borders Music Festival, che proprio oggi – in occasione della Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo – annuncia i nomi dei primi attesi concerti della sua 26esima edizione: Colapesce Dimartino, Gianna Nannini e Stefano Bollani con Trilok Gurtu ed Enrico Rava, rispettivamente domenica 25 luglio, sabato 31 luglio e domenica 1 agosto ai Laghi di Fusine, uno dei luoghi più affascinanti di tutta la regione Friuli Venezia Giulia, in cui la natura, a seconda delle stagioni, mostra le sue infinite gamme di colore dipingendo il bosco e i laghi con sfumature uniche e rendendo ancora più magico questo sito.ù

La rivelazione sanremese

Colapesce e Dimartino, due dei migliori cantautori di nuova generazione, sono stati la rivelazione assoluta dell’ultimo Festival di Sanremo con la hit “Musica leggerissima”, già certificata doppio disco di platino, in vetta a tutte le classifiche streaming e radiofoniche da oltre due mesi e si esibiranno in chiave acustica celebrando i dieci anni delle loro carriere.

“Piano Forte e Gianna Nannini” è il concerto speciale – organizzato in collaborazione con Zenit srl – che vedrà la più grande rocker della musica italiana in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante per sottolineare le due anime della sua musica, piano e forte.

Stefano Bollani, Trilok Gurtu ed Enrico Rava sono le star mondiali della scena musicale strumentale che per la prima volta si esibiranno tutti assieme sullo stesso palco, in questa produzione esclusiva ideata dal No Borders Music Festival, dando vita a un concerto davvero unico ed esclusivo.

Biglietti

I biglietti per questi primi tre appuntamenti saranno in vendita a partire dalle 10 di martedì 25 maggio online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Saranno inoltre disponibili sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com dei pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio della bicicletta, delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.