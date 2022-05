Benjamin Clementine è il terzo nome del "No borders music festival"

È una figura di culto nella scena musicale e artistica internazionale: cantautore, musicista polistrumentista e poeta, Benjamin Clementine è il terzo nome annunciato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano per la 27esima edizione del No Borders Music Festival.

Sarà il grande protagonista del “Concerto in alta quota” al Rifugio Gilberti a Sella Nevea, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna, in programma sabato 6 agosto alle ore 14:00. I biglietti per il concerto saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di lunedì 9 maggio online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati ticketone. Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Dopo i concerti annunciati nelle scorse settimane che vedranno protagonisti Tommaso Paradiso e Brunori Sasi ai Laghi di Fusine, rispettivamente il 23 luglio e il 31 luglio, Benjamin Clementine è dunque il terzo nome e la prima star internazionale annunciata per la 27esima edizione del No Borders Music Festival, la storica rassegna che si tiene al confine tra Italia, Austria e Slovenia, valorizzando la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione universale in grado di essere compreso da tutti, superando i confini linguistici, etnici, sociali e geografici. Attraverso la musica, il festival è riuscito inoltre a far scoprire a migliaia di persone alcuni dei luoghi naturalistici più incontaminati e suggestivi del comprensorio montano del Tarvisiano, ponendosi dunque come obiettivo anche la sensibilizzazione e sostenibilità ambientale della propria rassegna, essendo tra i primi a promuovere l’accesso alle aree dei concerti solamente a piedi.