"Still we dark" festival, a Prosecco una giornata di live dedicata ai Nomotion

Dalla collaborazione tra l’etichetta discografica Mold Records, l’associazione Never In e il collettivo The Moonlight Society nasce “Still We Dark II”, secondo capitolo dopo la prima edizione di Halloween 2021. Una giornata interamente dedicata alla musica dal vivo presso il Kulturni Dom di Prosecco, dove si esibiranno ben sei gruppi e la squadra di Dj del Moonlight Society guidati da EleNoir.

Il progetto è nato principalmente dall’idea di celebrare in musica un saluto alla band Nomotion, la quale a causa del temporaneo trasferimento del frontman Jonny Bergman negli USA, nonostante rimarrà produttiva nella dimensione discografica, per qualche tempo non potrà purtroppo esibirsi dal vivo in Italia. Per questo motivo le tre realtà artistiche attive in regione hanno deciso di organizzare una festa in grande per l’occasione, coinvolgendo band locali e ospiti internazionali, per una giornata di musica che vuole diventare qualcosa di memorabile.



>> Bar aperto dalle 16:00 con djset

>> Inizio concerti 18:00

>> Ingresso 5€



Band:



- El peco & The Freak Show | Rock band TS

- Dance For Freud | Alt Rock TS

- LDV | Post Punk UD

- Sun's Spectrum | Dark Electro UD

- Phantasmagoria | Dark Rock HR

- Nomotion | Southern Goth Rock UK/ITA

> Dj Set by The Moonlight Society