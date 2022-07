"Note d'estate", i concerti del Verdi tornano ad incantare i rioni

Cinque concerti per intrattenere il pubblico all’aperto, con “Note d'estate in città 2022”. Torna la rassegna promossa in collaborazione con il Comune di Trieste, che vedrà protagonisti gli Ottoni della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. I concerti, della durata di un’ora, si terranno martedì 19 luglio alle 17 a Prosecco, nella piazza della chiesa, mercoledì 20 luglio alle 18, al teatro all’aperto del comprensorio Ater di Rozzol Melara, venerdì 22 luglio alle 19.30 in piazza Hortis, sabato 23 luglio alle 14 al giardino de Tommasini di via Giulia, domenica 24 luglio alle 16 a Servola, nell’area dell’ex cinema. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ad ingresso libero.

“Torna un’iniziativa importante sia per la promozione delle attività del Teatro Verdi e per la costruzione del nuovo pubblico, sia per portare l’eccellenza musicale dell’Orchestra, patrimonio immateriale che appartiene alla città intera, anche nelle zone decentrate di Trieste - sottolinea il Vicesindaco e assessore comunale con delega ai Teatri Serena Tonel - Si tratta di una rassegna ormai consolidata, avviata prima della pandemia, che finalmente è possibile riproporre”. L’ultima edizione risale al 2019. Il gruppo è formato da Massimilano Morosini, Tromba, Massimiliano Oldrati, Tromba, Simone Berteni, Corno, Domenico Lazzaroni, Trombone, ed Ercole Laffranchini, Basso Tuba, Il Gruppo Strumentale “Gli Ottoni del Teatro Verdi” nasce nel 1994 ed è composto da professori dell’Orchestra del Verdi. Lo scopo dell’ensemble è far conoscere le possibilità timbriche e tecniche degli ottoni basi fondamentali dell’Orchestra Lirico-Sinfonica.