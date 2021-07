"Note di Spezie, tutti i Sapori della Musica": dal Collegio del Mondo Unito l'evento che unisce le culture

Condividere la musica e l'arte e le sue peculiarità nelle diverse culture e provenienze geografiche in 14 concerti che si terranno il diverse località del Fvg fino a novembre: si tratta del festival "Note di Spezie. Tutti i Sapori della Musica", che inizia questa sera, venerdì 2 luglio, nella sua terza edizione organizzata dalla International Community Music Academy (Icma), scuola di musica inserita nel contesto del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino. Il primo appuntamento sarà appunto stasera alle 21 nell'auditorium del Collegio con un concerto del pianista Luca Sacher.

"La Regione Friuli Venezia Giulia - ha detto l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli in videoconferenza - tiene moltissimo al Collegio del Mondo Unito di Duino e alla sua attività considerandola uno dei suoi migliori biglietti da visita. Il festival della sua scuola di musica è una delle tante manifestazioni del fervore di attività che stiamo vivendo in questo momento. Sono contenta che i nostri soggetti di produzione culturale e le tante altre istituzioni che contribuiscono ad arricchire il panorama culturale regionale abbiano saputo lavorare in questo anno difficile e sono fiera di poter dire che tutti sono rimasti vivaci e vitali".

"Gli eventi in programma in questa stagione estiva, tra cui questo importante festival musicale, hanno impresso un ritmo che aiuterà la nostra gente a riappropriarsi di spazi di condivisione, perché c'è estremo bisogno di cultura quale veicolo di socialità", ha concluso Gibelli, aggiungendo che "lo spettacolo accende i riflettori anche sul patrimonio culturale materiale e immateriale che possediamo e di cui possiamo tornare a godere e fruire tutti assieme con ottimismo". La rassegna è finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e quest'anno può contare sulla collaborazione di Mondo 2000 Odv, Comune di Bertiolo, Fai - Fondo Ambiente Italiano (Presidenza regionale Fvg), Lions Club Duino, Gruppo folkloristico Passons, Circolo San Clemente Povoletto, Esyo - Scuola per giovani musicisti europei -, Educandato Statale Collegio Uccellis di Udine, Liceo Scientifico Statale "France Prešeren". Alla conferenza stampa hanno preso parte l'ambasciatrice Cristina Ravaglia, presidente del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, Chiara Vidoni, direttore artistico dell'Icma e della rassegna, e Tiziana Sandrinelli, presidente regionale per il Friuli Venezia Giulia del Fai.

Il programma

Già sold out la partenza di questa sera, venerdì 2 luglio, alle ore 21, all'Auditorium del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino con Luca Sacher. Il giovane pianista duinese che ha iniziato la sua formazione proprio nello stesso Collegio, per poi completarla negli Stati Uniti, proporrà un programma dedicato a Claude Debussy, Aleksandr Skrjabin e Alberto Ginastera.

Classe 1993, Sacher è un giovane pianista italo-sloveno che ha già all’attivo una serie di concerti in Europa e negli Stati Uniti. Le sue interpretazioni e il suo tocco pianistico sono frutto di un’educazione proveniente da diverse scuole pianistiche internazionali.

Mercoledì 28 luglio, alle ore 21, la rassegna si trasferisce alla Domus Magna di Partistagno di Povoletto con Claudio Jr De Rosa 4et. Uno straordinario appuntamento con una delle nuove leve del jazz italiano, anche se, definirlo emergente, è davvero riduttivo. Il giovane De Rosa (classe 1992) è un sassofonista e polistrumentista che si è già esibito sia a Umbria Jazz Spring che all'edizione estiva con il suo quartetto. Ha lavorato spesso all’estero, soprattutto in Olanda, riscuotendo consensi e vincendo premi nazionali ed internazionali. Diplomato nei conservatori di Salerno, Roma e L’Aia, oltre che come performer si sta affermato anche come compositore e arrangiatore. In questa occasione sarà affiancato dal pianista spagnolo Xavi Torres, dal contrabbassista siciliano Mauro Cottone e dal batterista olandese Sander Smeets.

Giovedì 29 luglio "Note di spezie" accoglierà il pubblico ad Ariis di Teor presso Villa Ottelio Savorgnan alle ore 21. Una location così suggestiva, che saprà amplificare le sonorità jazz di Claudio Jr De Rosa. Il giovane sassofonista e polistrumentista potrà quindi improvvisare lasciandosi ispirare dalle leggende che da sempre contraddistinguono uno dei luoghi inseriti tra i patrimoni della Regione, affiancato da tre straordinari musicisti come il pianista spagnolo Xavi Torres, il contrabbassista siciliano Mauro Cottone e il batterista olandese Sander Smeets.

Gli appuntamenti del 28 e 29 luglio sono organizzati in collaborazione con la Presidenza regionale del Fvg del FAI-FondoAmbiente Italiano. Per entrambi gli appuntamenti, sarà possibile prenotare delle visite guidate gratute prima del concerto. Info e proenotazioni saranno disponibili sulla pagina della rassegna www.uwcad.it/icma/note-di-spezie

Sabato 4 settembre ci si sposta in Friuli, presso l’Anfiteatro di Passons " (UD), alle ore 21.00. Protagonista un giovane ottetto di ottoni e percussioni, Il disadattato e la sua orchestra, nato nella multiculturale città di Gorizia, storico punto di congiunzione fra il mondo latino, slavo e germanico. Il gruppo nasce come band di strada e ha lo scopo di suonare, divulgare e far conoscere i grandi classici della tradizione balcanica. Il loro repertorio comprende grandi classici della tradizione balkan (Mese?ina, Jovano Jovanke, ecc.), arrangiamenti ed originals. La loro musica è stata trasmessa nelle radio in Italia, Germania e Serbia. Nell’agosto 2017 sono stati l’unica band italiana a prendere parte al più importante evento mondiale di musica balkan, il 57th Gu?a Trumpet Festival in Serbia in qualità di international guests.

Domenica 12 settembre alle ore 11, all'Auditorium del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino, è la volta di Sebastiano Mesaglio . Giovane pianista Udinese, Mesaglio vanta un curriculum straordinario. Fin da giovanissimo è stato premiato in Concorsi Nazionali ed Internazionali. Nel 2017 è stato uno dei 3 finalisti della NYCA Worldwide Debut Audition a New York, esibendosi presso la Merkin Hall come solista assieme alla NYCA Symphony Orchestra diretta da Eduard Zilberkant.Nel 2016 si è aggiudicato il Primo Premio al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga” ed al Concorso Nazionale “Giulio Rospigliosi” di Lamporecchio (Pt).Nel 2019 si aggiudica il “Westby Prize” (Primo premio assoluto) al Concorso Musicale Nazionale “Città di Piove di Sacco” e molto altro. Di lui è stato detto: “Un pianista che è veramente musicista nel senso più ampio del termine: usa intelletto, fantasia e sensibilità in un equilibrio mirabile” Luca Ciammarughi – Radio classica.

Sabato 18 settembre "Note di spezie", si sposta a Udine, all’interno del Chiostro dell’Educandato Uccellis con la Amadeus Adriatic Orchestra alle ore 21. Un’orchestra giovanile, composta da ragazzi d'età compresa tra i 13 e i 28 anni allo scopo di offrire un'opportunità anche professionale a studenti e diplomati/diplomandi unendo il piacere di far musica e costruirsi un'esperienza orchestrale forte e continuativa. Presenteranno un programma che spazia tra Mozart e Haydn collegato alla figura di Dante Alighieri per un appuntamento che sarà ulteriormente arricchito da alcune letture da parte degli studenti dei Licei dell’Educandato Uccellis.

Venerdì 24 settembre la rassegna inviterà il pubblico in un altro spazio molto particolare come la Polveriera di Palmanova, alle ore 20.30, che ospiterà il duo “esplosivo” Santin/Zanetti. Voce e pianoforte al femminile, il duo è composto da due interessanti artiste triestine: la pianista Cristina Santin, e il soprano Ilaria Zanetti. Versatili, poliedriche e piene di energia, proporranno un divertissement musicale per voce e pianoforte che vede protagonisti gli animali che popolano la musica classica. Con farfalle ed usignoli, topi, gatti e cani, ma anche insospettabili pesci o ragni, il Regno Animale, è stato spesso di ispirazione ai compositori di musica colta, talvolta in chiave seria, talvolta palesemente umoristica. Le due artiste accompagneranno il pubblico in questo mondo musicale variegato e poco noto con piccole prolusioni, curiosità ed aneddoti.

Sabato 2 ottobre "Note di spezie", si sposta a Bertiolo, all’Auditorium sempre con il duo Santin/Zanetti alle ore 20.45. Due artiste ben note nel panorama musicale ed operistico itailano si incontrano per una performance d’eccezione in cui il pianoforte di Cristina Santin solleticherà la voce del soprano Ilaria Zanetti per un divertissement in grado di fondere gli animali e la musica classica.

Sabato 9 ottobre sarà l’Auditorium di Povoletto, in provincia di Udine, a ospitare l’orchestra di fiati Euritmia alle ore 20.45. Una delle orchestre di fiati di pregio della nostra regione, dal curriculum importante che ha accettato di mettersi in gioco per proporre un concerto che celebri il settecentesimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri: l’ esecuzione di un brano originale per orchestra di fiati The Divine comedy di R. W. Smith, compositore americano, che ricrea le atmosfere delle tre cantiche della Divina Commedia in musica. L’orchestra di fiati vedrà la presenza della splendida professionalità dell’attore Massimo Somaglino che effettuerà la lettura dei alcuni passi dei canti danteschi anche nella traduzione in friulano

Da venerdì 22 a sabato 30 ottobre "Note di spezie", si sposta online con un appuntamento straordinario con I New Virtuosi. I giovani talenti parteciperanno all’International Violin Mastercourse tenuto dall’Associazione New Virtuosi di Londra. A rendere ancora più emozionante questo percorso il Concerto dei Docenti, che vedrà alcuni affermati professionisti ora Docenti del Royal College of Music di Londra esibirsi oltre alle performance dei giovani e talentuosi virtuosi.

Domenica 24 ottobre, l’appuntamento è a San Dorligo della Valle, presso l’Auditorium con l’Honolulu Quartet alle ore 20.45. Una formazione nata in una piccola stanza nell'estate del 2014 dall'incontro di quattro amici non ancora ventenni. Nella passione del canto a cappella trovano l'espressività che nessuno strumento aveva loro dato fino ad allora, come amano sottolineare. La peculiarità del quartetto sta nella grande varietà degli stili e dei generi con i quali possono confrontarsi: grazie alla versatilità delle loro voci sanno spaziare dal più antico repertorio sacro, tanto importante nella storia italiana, fino ad arrivare al moderno swing, con influenze e contaminazioni dalle tradizioni popolari europee, in particolare quella irlandese. Affiatamento e amicizia sono la componente fondamentale per il caratteristico e inconfondibile timbro che distingue il quartetto che esegue un repertorio molto originale, riarrangiando le canzoni in stile anni’50.

A chiudere "Note di Spezie" tre appuntamenti, rispettivamente al Teatro di San Giovanni di Trieste venerdì 26 novembre alle ore 20.45, a Udine, all’Auditorium Zanon sabato 27 novembre alle ore 20.45, e a Duino presso l’Auditorium del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico domenica 28 novembre alle ore 11.00 con il progetto Dante International. Una collaborazione del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico con il Liceo Coreutico dell’Educandato Uccellis e con il Liceo Prešeren di Trieste, che si connette con il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Coordinati da musicisti e ballerini professionisti, gli studenti saranno chiamati a creare uno spettacolo originale su Dante, letto nella traduzione di diverse lingue e interpretato attraverso musiche e danze. Saranno sempre gli studenti a scegliere brani musicali che fungeranno da sfondo al testo dantesco e a creare alcune coreografie coreutiche su musica scelta a commento degli stessi testi.

