Musica e territorio: torna “Note di spezie. Tutti i Sapori della Musica”

La International Community Music Academy (ICMA) del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, nell'ambito della sua terza stagione concertistica “Note di spezie. Tutti i Sapori della Musica” con la direzione artistica di Chiara Vidoni e finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia propone il secondo appuntamento mercoledì 28 luglio, alle 21, presso la Domus Magna di Partistagno di Povoletto, e il terzo il 29 luglio, alle 21.30, presso la Villa Ottelio Savorgnano di Ariis di Rivignano Teor con il Claudio Jr.De Rosa Quartet. Due eventi in collaborazione con il FAI- Fondo Ambiente Italiano Presidenza Regionale Friuli Venezia Giulia, che porterà i visitatori a vivere un’esperienza musicale in due luoghi ricchi di storia e suggestioni. L'ingresso ai concerti è libero con prenotazione obbligatoria ai link:

Prima dei due concerti sarà possibile prenotare, allo stesso link sopra indicato, delle visite guidate gratuite alle ville (28 luglio ore 20.00; 29 luglio ore 20.00, alle 20.15 e alle 20.30).

Non uno ma due straordinari appuntamenti con una delle nuove leve del jazz italiano che ha saputo imporsi anche all’estero. Claudio Jr De Rosa (classe 1992) è un sassofonista e clarinettista basso, che si sta facendo apprezzare anche come arrangiatore e compositore. Si è esibito a Umbria Jazz Spring e all'edizione estiva con il suo quartetto, ma anche in Olanda, Belgio, Spagna, Francia, Taiwan, Canada e Germania. Ha collaborato con la Jazz Orchestra del Concertgebouw, e con numerose altre orchestre e sta portando avanti la sua carriera riscuotendo consensi e vincendo premi nazionali ed internazionali. Diplomato nei conservatori di Salerno, Roma e L’Aia, ha già all’attivo numerose pubblicazioni discografiche tra le quali “Forces” del 2019.

Due serate evento che vedranno De Rosa protagonista, affiancato dal pianista spagnolo Xavi Torres, dal contrabbassista siciliano Mauro Cottone e dal batterista olandese Sander Smeets, anch’essi musicisti di fama nel panorama jazzistico internazionale, per proporre una selezione di brani da “Groovin’up”, “Forces” e qualche anteprima dall’album in uscita alla fine del 2021. Queste due serate saranno occasioni eccezionali, grazie alla collaborazione con il FAI-Fondo Ambiente Italiano, per conoscere due luoghi particolarmente evocativi e significativi per il territorio attraverso delle visite guidate.