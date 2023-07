Notte dei Saldi: piazza della Borsa gremita ma pochi negozi aperti fino a tardi

TRIESTE - Una Notte dei Saldi più "corta" del previsto: pochi negozi aperti dopo le 22 ma questo non ha impedito a triestini e turisti di riempire le vie del centro fino a tardi, complice l’animazione e i Dj set organizzati per l’occasione. Mediamente soddisfatti gli esercenti, che parlano di vendite in linea con l’evento dello scorso anno ma una minor presenza turistica e una prevalenza di triestini.

Gli eventi della Notte dei Saldi, organizzati dal Comune, sono iniziati quest’anno giovedì 6 giugno, con esibizioni musicali nelle vie del centro per festeggiare l’inizio delle scontistiche estive, e sono culminati nella serata di ieri, sabato 8, con varie iniziative tra cui il flashmob del coro “Amici per caso”, l’esibizione degli atleti della Ginnastica Triestina in piazza Sant’Antonio e l’installazione di gonfiabili in piazza Ponterosso ma, soprattutto, la possibilità, per i pubblici esercizi, di lavorare fino alle 24. In pochi, tuttavia, hanno approfittato appieno dell'occasione, e già dalle 22 molte serrande si sono abbassate.

Diversi titolari si sono espressi a favore dell’iniziativa e hanno notato un’affluenza leggermente più alta del normale anche nei due giorni precedenti. Così hanno commentato Inna e Lara di Ottica Inn: “Un’iniziativa utilissima, ottima l’idea di far partire i saldi con la città in festa, quest’anno è andata bene come l’anno scorso. Unica differenza, abbiamo accolto soprattutto triestini, pochissimi sloveni e croati. Forse l’evento è stato pubblicizzato poco fuori Trieste. In generale notiamo sicuramente una ripresa rispetto all’anno scorso e al periodo Covid”. Tendenze confermate anche da Guendalina della boutique Sans Souci in via Roma, che ha allestito un ampio dehors, come previsto dalla deroga comunale, con musica e manichini colorati: “Un evento che mi sta a cuore perché ho inaugurato il negozio proprio nella Notte dei Saldi dell’anno scorso. Anche quest’anno tanta gente e una bella atmosfera di festa”. Commenti meno entusiasti da parte di alcuni grandi marchi in Corso Italia, molti dei quali hanno chiuso in largo anticipo.

Le persone si sono concentrate prevalentemente in piazza della Borsa e nelle aree vicine di via Roma e Corso Italia. Poco frequentata via Mazzini già alle 22, soglia superata da pochi negozi tra cui gli ultra longevi Urban e Corner. “Presenze in calo - dichiara Andrea Roversi, “storico” dipendente - giornata molto calda e weekend di turismo verso le località balneari. Abbiamo visto una flessione di pubblico ma per fortuna abbiamo un ottimo rapporto di lavoro e amicizia con tutte le etnie della città e gli ospiti da Slovenia, Croazia e Austria. Si sente tuttavia nell’aria che la disponibilità economica è diminuita di molto e per questo cerchiamo di venire incontro ai nostri clienti”. Un solo negozio, nella centralissima arteria cittadina, ha continuato ad accogliere clienti in un’atmosfera di festa fino al limite d’orario consentito: la boutique Oposite di Lorena De Biase. La titolare si è dichiarata “Entusiasta di questa serata come del mio lavoro: ho lasciato un posto fisso per seguire la mia passione e aprire questa attività e sono felice di festeggiare fino a tardi con la mia clientela”.