Notte dei Saldi: quest’anno tre giorni di musica, spettacoli e gadget

Tre giorni di eventi per la Notte dei Saldi, è la formula di quest’anno per l’iniziativa del Comune di Trieste volta a incentivare il commercio locale. I saldi, come da direttiva nazionale, inizieranno giovedì sei luglio e così le iniziative correlate con musica, spettacoli, flash mob, animazioni e giochi per bambini, fino alla serata finale di sabato 8 luglio in cui i cittadini e i turisti potranno godere di un'insolita atmosfera nelle vie del centro pedonalizzate, le vetrine illuminate e i negozi aperti con merce esposta nei dehors fino a mezzanotte.

Il programma

Si inizia giovedì 6 luglio dalle 17:30 con l’esibizione della banda Vecia Trieste in varie zone del centro cittadino, a partire da largo Barriera fino in piazza Hortis. Venerdì 7 luglio, dalla stessa ora, ci sarà l’esibizione “Movie on the road”, ensemble della civica orchestra di fiati “G. Verdi”, diretto dal maestro Matteo Firmi. Sabato 8 luglio arriva il clou con la Notte dei Saldi, negozi aperti fino a tardi, musica con Dj e distribuzione gadgets in piazza della Borsa e Corso Italia. Altre iniziative collaterali nelle vie del centro: il flashmob “Notte dei saldi” a cura del coro “Amici per caso” diretto da Fabio Zucca, l’esibizione degli atleti della Ginnastica Triestina in piazza Sant’Antonio, animatori con distribuzione gadgets anche per bambini, con l’installazione di gonfiabili in piazza Ponterosso (qui il volantino con il programma completo).

Viabilità

Solo l’8 luglio, in occasione dell’evento di punta, il centro sarà pedonalizzato (qui l'ordinanza comunale con i dettagli) e, per i parcheggi, sarà attiva l’iniziativa di Trieste Trasporti Park&Bus per parcheggiare l’auto dalle 16:30 alle 21:30 negli stalli di Bovedo, Quadrivio di Opicina e via Carli, per poi prendere l’autobus solo per il centro città al prezzo di un euro. Disponibile anche la promozione di Saba Italia con la quale, per tre euro, si potrà sostare nei parcheggi di Foro Ulpiano, Silos, Campo San Giacomo e Ospedale Maggiore dalle 19 fino all’una del mattino (informazioni su sabait.it). Presenti alla conferenza stampa il vicesindaco e assessore alle attività economiche Serena Tonel, Elena Pellaschiar per la Confcommercio Trieste, Maurizio Marzi presidente della Trieste Trasporti e Jessica Stoka per l'Ures Sdgz.