L'olimpiade delle Clanfe "rinasce" dopo la pandemia: oltre 160 partecipanti

Una grande ripartenza per l'Olimpiade delle Clanfe dopo la pausa forzata della pandemia, un'edizione in cui 163 persone, tra triestini e 'foresti', si sono cimentati nel tuffo più celebre e chiassoso del capoluogo giuliano. Una gara partecipatissima quella che si è disputata ieri, sabato 29 luglio, allo stabilimento Ausonia, al grido di "El morbin no ga confin". Ad aggiudicarsi il titolo di re e regina delle clanfe Virginia Del Santo e Massimiliano Di Donato, mentre il premio per il “clanfador” dalle origini più “foreste”, premiato dall’Associazione Giuliani nel Mondo, è andato a Cristian Javier Ricciardi, colombiano, che ha eseguito una clanfa con avvitamenti e salti mortali. Premi anche per i più giovani e i meno giovani: Rebecca Lubich e Joel Del Santo (sei anni), e nella categoria senior Bruna Pregara e Claudio Sterpin, 84enne (tra il pubblico, in veste di fotografo, anche Sebastiano Visintin).

Ogni concorrente ha avuto la possibilità di dare un titolo al proprio tuffo (da "go ciapà l'ovovia" a "Se le babe no vol che schizemo") e di preparare una scenetta o uno sketch divertente con costumi e scenografie carnevalesche. Il pubblico ha quindi potuto assistere a clanfe maiorchine, olandesi, costumi da avatar, citazioni del film Barbie o scenette ispirate all’intelligenza artificiale, in questo caso “sgaiezza artificiale”, ideata dal gruppo “WLF”, che ha portato a casa il premio Morbin. Tra i premi speciali più ambiti, anche il premio Giorgio Polonio, dedicato a chi più incarna lo spirito sociale della manifestazione, vinto da Paolo Stigliani, protagonista di una scenetta a tema Grease, e partecipante storico della manifestazione. L'evento è stato organizzato dall'associazione di promozione sociale Spiz. Di seguito le classifica completa:

Il vincitore Massimiliano Di Donato, premiato dalla nonna (Foto: Ronchin)