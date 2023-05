Mostra "Omaggio a Miró": tutte le promozioni per i visitatori

TRIESTE - I visitatori della mostra “Omaggio a Miró” possono visitare gratuitamente il Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna, che fino al 24 settembre ospita alla Sala Scarpa l’esposizione dedicata al grande maestro del Surrealismo, curata da Achille Bonito Oliva, Maïthé Vallès-Bled e Vincenzo Sanfo.



La mostra – visitabile da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 19.00, sabato, domenica e festivi dalle 09.00 alle 20.00 (chiusa il martedì) – propone un percorso creato appositamente per Trieste e per lo spazio del Museo Revoltella, con circa 80 opere, tra dipinti, tempere, acquerelli, disegni, sculture e ceramiche provenienti da musei francesi e collezionisti privati. “Omaggio a Miró”, promossa dal Comune di Trieste – Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo, con il supporto del Trieste Convention & Visitors Bureau e PromoTurismoFVG, è prodotta da Navigare Srl con la co-produzione di Diffusione Cultura Srl, organizzatori anche della mostra “Il Mito dell’Arte Africana nel ‘900. Da Picasso a Man Ray, da Calder a Basquiat e Matisse”, allestita al Magazzino 26, in Porto Vecchio: presentando alla biglietteria il ticket di “Omaggio a Miró” si ha diritto al biglietto ridotto da 5 Euro.

L’esposizione propone 50 opere d’arte europea e oltre 100 opere plastiche e scultoree dell’Africa sub-sahariana, selezionate dai curatori Vincenzo Sanfo, Anna Alberghina e Bruno Albertino (aperta fino al 30 luglio, dal martedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 18.00; sabato, domenica e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 20.00). Grazie all’imposta di soggiorno è attiva inoltre una promozione per la quale chi soggiorna almeno una notte in città, prenotando direttamente presso le strutture ricettive aderenti alla promozione, riceverà in regalo il biglietto per la mostra. Tutte le info su: www.discover-trieste.it