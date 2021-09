One Day Hackaton: il progetto nazionale per giovani arriva al collegio del Mondo Unito

Il Collegio del Mondo unito dell'Adriatico ONLUS, assieme alla Fondazione ÉBbene di Catania e la Fondazione San Gennaro di Napoli lancia una open call per raccogliere le migliori idee imprenditoriali da nord a sud. Una voce corale, un filo rosso che lega tutta l’Italia all’idea che non c'è futuro senza un investimento reale sulle nuove generazioni.

20 regioni, 20 appuntamenti in cui centinaia di giovani idee imprenditoriali e di animazione territoriale si sfidano su alcuni dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: sconfiggere la povertà, istruzione di qualità, parità di genere, imprese, innovazione e infrastrutture, ridurre le diseguaglianze, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, pace, giustizia ed istituzioni solide.

Saranno queste le tematiche attorno a cui ruoteranno i One Day Hackathon, eventi online dedicati allo sviluppo di idee progettuali, innovative e sostenibili messe in campo dalle nuove generazioni. I progetti potranno spaziare da nuove idee imprenditoriali a quelli culturali o di innovazione sociale il tutto pensato dai giovani per i territori nei quali vivono.

A settembre i primi appuntamenti con i One Day Hackathon che rientrano nel più ampio progetto Welfare di Prossimità che ha l'obiettivo di costruire su tutto il territorio nazionale una Rete di Hub di Prossimità, ovvero luoghi pensati per supportare i giovani del territorio e le loro famiglie anche attraverso la valorizzazione dell'impegno sociale delle nuove generazioni e il loro protagonismo. Punto di riferimento nel nord Italia è il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, una scuola afferente al movimento internazionale degli United World Colleges, che da sempre guarda ai giovani come principale fonte di generatività per la costruzione di un mondo più pacifico, solidale, sostenibile e aperto alla diversità. L’appuntamento di Duino è previsto per giovedì 30 settembre e si svolgerà online.

Giovani, studenti, aspiranti imprenditori – dai 17 ai 35 anni – sono chiamati a ripensare a un nuovo modo di fare e interpretare lo sviluppo dei territori, costruendo vivacità e pensiero, azione e rigenerazione. Ai One Day Hackathon, che da settembre a novembre attraversano tutta l'Italia, saranno selezionate le idee migliori che accederanno all’International Proximity Project, fase successiva e sovraregionale.

Nel corso dell'estate un gruppo di studenti del Collegio ha seguito una formazione specifica per diventare animatori del Hub di Prossimità di Duino e agevolare la partecipazione dei compagni e coetanei agli Hackathon. Tra questi Alex Cetojevic, studente croato dell'ultimo anno del Collegio il quale afferma “Da subito ho creduto che partecipare agli Hub di Prossimità e al One Day Hackathon sia una bellissima opportunità: la scuola che frequento, il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, punta a fare di noi giovani dei portatori di un cambiamento positivo nella società. Diventando volontari di un Hub di Prossimità, quest'estate siamo stati formati a collaborare con altri giovani del territorio che vogliono mettersi in gioco per tradurre le loro idee in iniziative concrete. Così facendo possiamo acquisire nuove competenze e valorizzare i nostri talenti per tradurre i nostri sogni di cambiamento in realtà.”

Catania, Duino e Napoli, territori in cui nasceranno i primi Hub di Prossimità, faranno da palcoscenico alle competizioni sovraregionali. Confronto e dialogo con professionisti del settore, studio e analisi dei modelli di business ma anche approfondimenti ed esperienze dirette per comprendere come trasformare le idee in progetti d'impatto saranno benzina pura dell’International Proximity Project.

Dalle migliori idee, che riceveranno un contributo economico e progettuale per realizzare i progetti presentati, e grazie alle sinergie con organizzazioni del territorio, nasceranno nuovi Hub di Prossimità.

Come partecipare?

Ecco i passaggi per partecipare ai One Day Hackathon realizzati in collaborazione con Next – Nuova Economia per tutti?

1.Registrarsi sul sito di Next - Nuova Economia per tutti https://www. nexteconomia.org/registrati/? role=innovatore Alla voce “come sei venuto in contatto con la Community” seleziona “Progetto Welfare di Prossimità”

2.Indicare se hai già un gruppo di lavoro (un team che ti accompagna nel presentare la tua idea)

3.Descrivere in maniera sintetica la tua idea (voce hai un'idea da proporci?) e sperimentare il Next Canvas, lo strumento di progettazione che utilizzerai prima, durante e dopo l'Hackathon.

Per qualsiasi informazione e chiarimento, contattare con il team del progetto Welfare di Prossimità:

progetti@uwcad.it

Il progetto Welfare di Prossimità è realizzato con la collaborazione di Next, Assifero, Euricse e Consorzio Nazionale Idee in Rete e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

