Open-day Civiform di Opicina: tutte le date per scoprire corsi e laboratori

Ritorna Scuola Aperta in presenza al Civiform di Trieste: sabato 20 novembre appuntamento dedicato ai ragazzi che devono decidere la strada da intraprendere dopo le medie: per tutti quelli che sono interessati ai corsi per imparare una professione ed entrare nel mondo del lavoro, ma anche per chi è ancora incerto e ha necessità di un aiuto per orientarsi tra le tante opzioni possibili. Per accedere a Scuola Aperta è richiesta la prenotazione registrandosi sul sito civiform.it o chiamando la Segreteria al n. 040 9719811.

Dalle 9.00 alle 13.00 il Centro di formazione di Opicina sarà a disposizione per far conoscere il suo staff, i laboratori e la modalità didattica. Ragazzi e famiglie potranno scoprire come si diventa cuoco, panettiere pasticcere gelatiere, manutentore auto e moto egrafico digitale.

I corsi Civiform sono caratterizzati da uno stimolante mix di teoria e pratica: in aula si apprendono le nozioni per svolgere la professione; in laboratorio si imparano a utilizzare gli strumenti del mestiere. Grazie agli stage nelle aziende partner si entra a contatto con i professionisti del settore scelto e, alla fine dei 3 anni, si consegue una qualifica professionale con cui si può lavorare in Italia e all'estero. Pensati per chi vuole inserirsi rapidamente e con soddisfazione nel mondo del lavoro, i corsi triennali Civiform lasciano comunque aperta la possibilità di continuare gli studi con il quarto anno Civiform – con cui si ottiene il diploma professionale – o in un istituto scolastico superiore: l’istruzione e formazione professionale, infatti, lascia liberi di coltivare il talento e le attitudini manuali senza precludersi la possibilità di reinserirsi con soddisfazione nel sistema scolastico.

Scegliere la formazione professionale vuol dire anche in questo complesso contesto socio-economico inserirsi rapidamente nel mercato: il 70% degli allievi, a solo un anno dalla qualifica, lavora proprio nel settore in cui ha studiato. I corsi sono approvati e finanziati dalla Regione FVG all'interno di Effe.Pi, associazione di enti incaricata della gestione in regione di tali percorsi: iscrizione e frequenza, dunque, sono gratuite e numerose sono le agevolazioni e il sostegno al reddito delle famiglie nel corso dell’anno.

Seguiranno altri due appuntamenti di Scuola Aperta: sabato 18 dicembre e venerdì 14 gennaio 2022.

Per info e iscrizioni, si può contattare la Segreteria al n. 040.9719811. Ulteriori dettagli su www.civiform.it/scuola-aperta-2021-2022/

