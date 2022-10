Open studio, Paolo Cervi Kervischer apre le porte della sua casa atelier

Disegni, opere astratte, ritratti degli anni '80 fino alle "Erme del disonore e della viltà", ultimo lavoro del maestro Paolo Cervi Kervischer, saranno esposte nella sua casa atelier in via Belpoggio 1, sabato 8 ottobre in un open studio dalle ore 10 fino alle 20, in occasione del 54esimo appuntamento della Barcolana. Il maestro Kervischer, nella sua carriera che lo vede impegnato nella ricerca artistica da più di quarant'anni, allievo di Nino Perizi alla Scuola del Nudo del Museo Revoltella fino all'Accademia delle Belle Arti di Venezia con Emilio Vedova, sarà presente durante l'apertura del suo studio per accompagnare i visitatori nel viaggio delle sue opere, tra colori, tele, ricerca di nuovi linguaggi che spaziano dal simbolismo del mito greco fondendosi con i grandi temi della nostra contemporaneità. Sarà possibile ammirare tutti i lavori creati nel Laboratorio Cervi Kervischer, scuola di pittura dal vivo nata nel 1991 che ha visto crescere artisti ad oggi conosciuti a livello internaznionale. Ad allietare la giornata artistica, ci sarà una degustazione di vini della cantina Sancin gentilmente offerta dal maestro e dai suoi collaboratori.