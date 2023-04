La "star" Daniela Barcellona torna a Trieste: al Verdi va in scena Orfeo ed Euridice

La mezzosoprano di fama mondiale Daniela Barcellona torna al Verdi per "Orfeo ed Euridice" di Christoph Willibald Gluck. Una favola eterna d’amore e speranza, opera di corte ricca di danze, controdanze ed esaltanti cori, ma anche snodo storico nello sviluppo della forma operistica, giunge a Trieste nella più apprezzata edizione di Vienna 1762 per la regia del giovane talento triestino Igor Pison, noto per la sua brillante attività in tutto il bacino danubiano, dalla Slovenia fino all’Austria, affiancato sul podio da uno dei più intriganti talenti emergenti del panorama internazionale soprattutto in ambito settecentesco, l’altrettanto giovane direttore d’orchestra Enrico Pagano. E con un cast che alterna grandi prime donne come Daniela Barcellona e Ruth Iniesta, a giovani e belle voci di sicuro futuro, il Verdi si prepara ad uno spettacolo fresco, avvincente in musica ed immagini, ove la festa sarà arricchita dal corpo di danza di Ljubliana, reduce dal travolgente successo di Romeo and Juliet

Se il Barocco è oggi dai più considerato la forma musicale più vicina alla contemporaneità, l’opera barocca, che può evidenziare questa fratellanza anche nella freschezza dei linguaggi visuali, ne è di certo l’esempio più evidente ed Igor Pison, regista di prosa ed opera, saggista, drammaturgo e scrittore cresciuto pienamente in una cultura trilingue, non può che esserne l’interprete migliore, dopo uno studio dell’eterno mito d’Orfeo partito dall’Orfeo all’Inferno di Offenbach per il teatro di Magdeburgo nel ’22 e di cui l’allestimento di Gluck è il perfetto coronamento.

Orfeo dunque è sì musicista sublime capace di muovere gli animi di tutti, ma è anche star del pop-rock di oggi e la sua azione si svilupperà in un colore che porta con sé mille riferimenti e mille metafore: rosa come un amore pop, rosa come il colore simbolo del Settecento, lanciato a Versailles da Madame de Pompadour, rosa come le guance della giovinezza in ogni favola che si rispetti ed Orfeo ed Euridice è di certo la più antica delle favole d’amore e così rosa sarà a sorpresa anche la scena del Verdi, disegnata per l’occasione dalla scenografa tedesca Nicola Reichert, già collaboratrice di registi di primissimo piano come Calixto Bieto.

Ma è un rosa sfumato di grigio perché, ci racconta Igor Pison “Prendendo l’avvio dalla figura di Euridice, appellata come “ombra grigia” dal coro iniziale, sono riuscito a trovare un primo aggancio con il mondo di oggi, dove spesso persone che non si sentono più vive si rifugiano lontano dalla chiassosa quotidianità, diventando ombre grigie. Basti pensare ai grandi nomi della musica pop, imprigionati in un mondo pieno di mostri e incubi, come ad esempio Amy Winehouse o Kurt Cobain, per citarne alcuni”. E di certo anche la direzione di Enrico Pagano, romano, classe ’95, sarà ricca di spunti intriganti e nulla di meno ci si può attendere da colui che ha fondato, a soli 19 anni, l’orchestra Canova, che è stato annoverato dalla rivista Forbes tra i 100 leader under 30 del 2021 e ancora unico artista classico a ricevere nello stesso anno il premio TOYP The Outstanding Young Persons, ma soprattutto il direttore con un autentico talento per il repertorio settecentesco, sul quale ha già dato brillantissime prove a partire dall’opera di Mozart.

Gli spettacoli

A Venerdì 14 APRILE 2023 ore 20.30

C Sabato 15 APRILE 2023 ore 20.30

D Domenica 16 APRILE 2023 ore 16.00

B Venerdì 21 APRILE 2023 ore 20.30

S Sabato 22 APRILE 2023 ore 16.00

E Domenica 23 APRILE 2023 ore 16.00