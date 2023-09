Orienteering, nel weekend la gara a Padriciano

TRIESTE - Il prossimo 24 settembre, gli appassionati di orienteering avranno l'occasione di mettersi alla prova all'Area science park di Padriciano. La gara, organizzata da Punto K - Orienteering e Gaja Orienteering, sarà valida come ottava prova del Tour Fvg e offrirà percorsi adatti a tutti i livelli di abilità. I partecipanti potranno infatti scegliere tra quattro diversi percorsi:

Nero: 3,5 km, per i più esperti.

Rosso: 2,5 km, per coloro che hanno già un po' di esperienza.

Giallo: 1,7 km, ideale per i principianti.

Bianco: 1,1 km, adatto anche per i bambini.

In programma anche una sezione ludico-motoria, dedicata agli adulti (1,7 km) e ai gruppi di massimo 3 persone o bambini (1,1 km).

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 21 settembre. I tesserati FISO possono iscriversi attraverso le proprie società, mentre gli iscritti a federazioni di altri paesi possono farlo tramite il sito www.orienteeringonline.net. Il costo dell'iscrizione è di 5,00 euro per cartina, con un supplemento di 1,5 euro per il noleggio della chip SI card. Per i non tesserati, tutte le informazioni sono disponibili via email a info@puntok.it. È possibile iscriversi anche direttamente sul posto, fino all'esaurimento delle cartine disponibili.

Punto di ritrovo e partenze

Il ritrovo è fissato per le ore 9:30 presso l'Area di ricerca di Padriciano. Le partenze avranno inizio alle 11:00, con un sistema di "punching start" con griglia. Le premiazioni sono previste indicativamente per le ore 14:00. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori all'indirizzo email info@puntok.it.