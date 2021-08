Orti e giardini per la biodiversità, venerdì incontro con il naturalista Nicola Bressi

Prezzo non disponibile

"Api, pippistrelli, merli e ranocchi - coltivare orti e giardini favorendo la biodiversità" questo il titolo dell'incontro che si terrà venerdì sera, 20 agosto, dalle ore 21 presso l'agriturismo "Le Torri di Slivia", con il naturalista e divulgatore Nicola Bressi, che risponderà alle domande del pubblico su come la coltivazione di fiori, frutta e verdura si possa fare nel rispetto della biodiversità. Anzi, cercando di favorire animali e piante utili al nostro benessere, sfavorendo invece cimici, zanzare e altri indesiderati; in modo che anche i più piccoli spazi verdi possano diventare piccole oasi di natura e piacere. L'incontro è gratuito, e avverrà all'esterno nel rispetto delle norme e delle capienze anti-covid19. Durante l'incontro l'agriturismo non effettuerà servizio di ristorazione.