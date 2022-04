Passeggiando s'impara, la lezione per scoprire i segreti dell'orto botanico

Una passeggiata rigenerante per il terzo appuntamento di “Passeggiando s’Impara – conferenze in natura dei Musei Scientifici di Trieste”.

Con l’esperto botanico del Civico Orto Botanico di Trieste, Massimo Palma, sabato 16 aprile, vigilia di Pasqua, alle 10 in punto: si parte alla scoperta delle fioriture primaverili dello storico giardino fiorito di Via Marchesetti. Passeggiando insieme scopriremo le collezioni botaniche e i mille segreti per coltivare le diverse specie. Piante utili o molto pericolose, soavemente profumate, o sorprendentemente apprezzate magari solo dagli insetti. E ancora rari fiori esotici e preziosi vicini di casa; tutte specie e varietà che continuano ad emozionarci con le loro armoniose forme e i loro vividi colori. Ritrovo alle 9.50 all’ingresso del Civico Orto Botanico di Via Marchesetti a Trieste. Per questa attività non è necessario il modulo d’iscrizione.