All'Orto Botanico arrivano le passeggiate shakespeariane

Una passeggiata alla scoperta delle collezioni dell'Orto Botanico di Trieste in compagnia dei personaggi e dei versi immortali del genio shakespeariano. Lunedì 29 agosto alle ore 10.30 si terrà la visita guidata per il pubblico a cura degli ideatori del progetto “Passeggiate shakespeariane all'Orto Botanico di Trieste”, nella sede di via Carlo de' Marchesetti 2, tel. 040 36 00 68 https://ortobotanicotrieste.it/ L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano immergersi nel mondo botanico di Shakespeare così come compare nelle pagine delle sue opere, dove le varie specie dell’ambiente naturale rappresentano un elemento essenziale della struttura poetico- narrativa dell’autore.

Il progetto, nato dalla casualità di un incontro durante una visita all'Orto di un gruppo di studio internazionale del progetto europeo Erasmus Plus, "Jardin sans frontière", si è sviluppato attraverso vari passaggi che hanno visto il neo formatosi gruppo di lavoro impegnato nella scelta dei percorsi e delle specie botaniche abbinate ai testi letterari shakespeariani.

L’idea iniziale si è concretizzata con la realizzazione di quattro percorsi individuati all'interno dell'Orto che coincidono con i versi selezionati dalle opere dell'autore. I percorsi delle Passeggiate Shakespeariane si distinguono in: Giardino dei Semplici, Caccia al Tesoro, Sentiero dei Sonetti e Sogno di una Notte di Mezza Estate. Perfettamente inseriti della struttura originale dell'Orto, le Passeggiate shakespeariane contribuiscono ad arricchirne l'offerta e l'attività culturale ed educativa, stimolando la curiosità e il desiderio di conoscenza di chi lo visita.

A supporto delle attività gli ideatori del progetto hanno realizzato un percorso didattico costituito da 26 schede in italiano e in inglese rivolto agli insegnanti e agli studenti di ogni livello scolastico, compresi i programmi di formazione per adulti, nell'ambito dell'educazione formale e informale, da utilizzare per approfondire tematiche di carattere botanico, letterario e multidisciplinare, utili anche per l'ideazione di progetti pensati sulle necessità e caratteristiche delle classi. Le schede sono disponibili online sul sito https://ortobotanicotrieste.it/le-zone/passeggiate-shakespeariane/ nelle pagine dedicate e, entro la fine dell'anno, saranno parte integrante del nuovo diciassettesimo quaderno didattico dell'Orto dal titolo “Passeggiate Shakespeariane”.