Weekend in osmiza: ecco quelle aperte

Arriva il weekend e con esso anche il passatempo più amato dai triestini, "andar per frasche, andar per osmize" . Come ogni settimana il celebre portale osmize.com (dove potete trovare tutte le informazioni utili) pubblica tutte le strutture aperte tra il Carso e la prima periferia di Trieste . Di seguito riportiamo la lista.

- Pipan Klaric (Malchina)

- Milic Stanislao (Sgonico)

- Kosuta (Santa Croce)

- Suber Marco (Opicina)

- Stubelj Ivana (San Pelagio)

- Fabjan - N\'Puljh (Sales)

- Diego e Igor (San Giuseppe della Chiusa)

- Pahor Luciana (Medeazza)

- Volnik (Rupingrande)

- Cacovich Igor (Longera)

- Coslovich Elda (Trieste)

- Fabec Franc (Malchina)