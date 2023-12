Paolo Rossi a teatro con "Da questa sera si recita a soggetto!"

MONFALCONE - Era destino che Paolo Rossi si confrontasse prima o poi con l’opera di Pirandello che fa parte della trilogia del “teatro nel teatro”. Venerdì 12 gennaio alle 20.45 l’attore monfalconese sale sul palcoscenico di casa con lo spettacolo Da questa sera si recita a soggetto! di cui ha curato la drammaturgia, assieme a Carlo Giuseppe Gabardini, e la regia, per la produzione Agidi. "Il mio è sempre stato un teatro partecipato dove il pubblico è spettatore attivo – spiega Rossi, che prende alla lettera l’indicazione posta in testa al dramma originale riguardante l’elenco di attori e attrici in cartellone: «col concorso del pubblico che gentilmente si presterà". Ecco che Rossi accoglie il “Metodo Pirandello”, rivoluzione nel modo tradizionale di recitare a teatro che allarga l’azione degli attori dal palcoscenico alla platea, dai palchi al foyer coinvolgendo il pubblico come fosse parte dello spettacolo. In Da questa sera si recita a soggetto! si improvvisa e ogni serata è speciale e unica, come il primo giorno di prova di uno spettacolo teatrale. Come prevedere dunque cosa accadrà durante lo spettacolo? Dipende dal pubblico, dal clima, dagli attori, da chi sceglierà di parlare per primo. A soggetto, dunque, a braccio, con dei punti fissi ma senza copione.

La compagnia di giro composta da Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Caterina Gabanella, Laura Bussani, Alessandro Cassutti guidata dal capocomico Paolo Rossi ci accompagna in un percorso sì pirandelliano, ma anche profondamente attuale. Rossi da un lato parla direttamente con Pirandello e si lascia consigliare e portare avanti nella trama, dall’altro resta e rimane ancorato alla realtà, a come la realtà odierna e più spiccia entri inevitabilmente in qualsiasi cosa che sia viva come il teatro. La vita nel teatro, dunque, ma anche il teatro nella vita, ovvero il nostro bisogno continuo di mostrarci performanti in tv e sui social. Forse ci siamo tutti trasformati in personaggi tragicomici in cerca d’autore. Chi tra il pubblico desidera contribuire attivamente allo spettacolo – come claque o agitatori in platea, come provinandi o testimoni oculari sul palco, nelle quinte o nei camerini o addirittura come attori – si presenti nel foyer del Teatro 2 ore prima dell’inizio della rappresentazione: gli incaricati della compagnia forniranno le istruzioni per vivere una serata a teatro irripetibile, veramente “dal vivo”! Introduce lo spettacolo per “Dietro le Quinte” il docente di Storia del Teatro Paolo Quazzolo, alle 20.00 nel foyer del Bar del Teatro al primo piano.