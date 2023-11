Il Paradiso si riaccende con "Nostalgia", la serata che celebra gli anni d'oro

Sabato 23 marzo 2024 dalle 17 a notte fonda il Paradiso, la storica discoteca di via De Franceschi riapre i battenti per una serata all'insegna della musica degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Dj set live e solo su vinile, la serata punta a far rivivere il periodo d'oro che dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso aveva caratterizzato la sala da ballo più famosa di Trieste. Nostalgia, questo il titolo della festa, sarà un'occasione per celebrare quella stagione, non solo da chi ha vissuto quei momenti, ma anche per condividere buona musica con gli appassionati dello stile di quegli anni. Parte del ricavato della serata verrà donato all'Associazione Bambini Chirurgici dell'ospedale Burlo di Trieste. Le prevendite sono disponibili fino ad esaurimento posti. Online e presso il ticket point della galleria Rossoni, in corso Italia 9.