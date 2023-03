Torna Parole ostili, il festival della comunicazione non ostile

Il 26 e 27 maggio torna il Festival della comunicazione non ostile. Il titolo di questa edizione è "Distanze - Effetti lontani e cose vicine": per raccontare delle distanze tra le persone, le parole e le cose. In questi intensissimi due giorni parleremo di tutte le distanze dentro le quali viviamo e ci muoviamo ogni giorno, di quelle che devono essere accorciate, allungate o colmate. Ci interrogheremo sulla distanza che divide le generazioni, le persone che dialogano in Rete, la politica e i cittadini, i luoghi di guerra e la nostra quotidianità e molto, molto, altro ancora. Perché è dal punto dal quale guardiamo il mondo che misuriamo le distanze.