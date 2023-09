Scoprire la presenza slovena in città, arriva la passeggiata col barone

Storie divertenti sulla presenza slovena in città e aneddoti interessanti sulla storia di Trieste raccontati dal barone ?iga Zois (Danijel Malalan) e dalla nobildonna Maria Isabella Marenzi (Nikla Petruška Panizon) tratte dal libro di Evelina Umek Sprehod z baronom (Passeggiata col barone). La passeggiata avrà inizio presso la Fontana dei Quattro Continenti in Piazza Unità e terminerà sul Molo Audace. Evento in lingua italiana domenica 17 settembre alle 11. Evento per bambini accompagnati dai genitori. Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti alla mail mladinskioddelek@knjiznica.it o al n. (+39) 0409896153 entro le 18.00 di giovedì 14. 9. o presso lo stand dello Slovensko stalno gledališ?e / Teatro Stabile Sloveno durante lo Slofest. A cura di: Narodna in študijska knji?nica / Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi, Slovensko stalno gledališ?e / Teatro Stabile Sloveno