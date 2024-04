Patrizia Grubissa. Storie segrete 2 Inaugurazione venerdì 3 maggio 2024 alla Sala Comunale d’Arte di Trieste Venerdì 3 maggio 2024 alle ore 19 s’inaugura alla Sala Comunale d’arte di Trieste (piazza dell’Unità d’Italia 4) la personale STORIE SEGRETE 2 dell’artista PATRIZIA GRUBISSA, curata dall’architetto Marianna Accerboni con un intervento di Andrea Comisso. In mostra più di una ventina di opere realizzate dall’artista molto di recente ad acrilico su tela. Fino al 21 maggio / orario: tutti i giorni 10 – 13 e 17 – 20 / info; tregitrieste@libero.it/ marianna.accerboni@gmail.com / +39 349 652 7563 Attraverso i ritratti interiori di personalità femminili diverse, - scrive Accerboni - Patrizia Grubissa ci trasporta, mediante molteplici punti di vista, in una realtà altra che coinvolge più aspetti del nostro quotidiano. Istintivamente, l'artista trasferisce nei volti e negli atteggiamenti dei personaggi incontrati sulla carta stampata e nella vita di ogni giorno - da cui trae spunto e ispirazione - stati d'animo, sentimenti e riflessioni che in parte le appartengono e trovano nel dato cromatico e nel guizzo di un gesto pittorico rapido ed efficace d’inclinazione espressionista, una testimonianza singolare e di grande appeal. L'uso virtuoso di colori vivaci e di chiaroscuri intensi accanto alla scelta di focus originali, a volte supportati da un sottile intuito scenico, e di scorci appropriati, dà modo all'artista di affrontare il tema del multiforme teatro della vita, conferendo ai propri dipinti un appeal notevole per originalità e intensità. E, in questa galleria fantastica di stati d'animo, ognuna di noi può ritrovare se stessa assieme all’autrice: con notevole verve Grubissa testimonia infatti l’esistenza di donne moderne, che appartengono al nostro contemporaneo. C'è chi fuma una sigaretta, chi si cela nella penombra del palco di un teatro, chi riflette, si abbandona e chi sospira. Dal suo universo femminile esce in ogni caso una figura muliebre forte e silente, sottilmente padrona della situazione, ieri e oggi, nel bene e nel male. Una sorta di ritratto poliedrico – conclude Accerboni - di chi la realtà la conosce bene, la affronta e la domina sullo sfondo di una cortina cromatica a volte illuminata da bagliori, a volte criptica, a simbolizzare una realtà in continuo divenire qual è il mondo che ci circonda. Patrizia Grubissa vive e opera a Trieste. Si è formata prima con l’artista Luciana Tiepolo e poi frequentando i corsi di pittura tenuti alla Scuola del Vedere dai maestri Roberto Tigelli e Claudio Mario Feruglio. La sua naturale inclinazione artistica ha trovato un primo sblocco nell’attività professionale, quando si dedica anche alla creazione di elementi di arredamento destinati all’esportazione. Contemporaneamente ha iniziato un proprio percorso di crescita personale, coltivando la sua prima passione, il disegno, per poi dedicarsi allo studio del colore a olio e ad acrilico, nel cui ambito alterna la tecnica a spatola a quella a pennello. Recentemente allo stile figurativo ha affiancato la pittura astratta. Nel 2023 ha tenuto a Trieste una personale alla Galleria Rettori Tribbio e una all’Art Studio Fulvio Cazzador, nel 2024 ha partecipato su invito al 15° Salone d’Autunno dell’Arte Triestina alla Sala Xenia.

Gallery