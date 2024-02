"Pensione: voglio una vita spericolata. I segreti per farlo", presentazione del libro di Michaela Scotellaro

Appuntamento da Juna a Duino Aurisina con Michaela Scotellaro, al suo esordio come autrice del libro: “Pensione: voglio una vita spericolata. I segreti per farlo”

Insieme all'autrice, che dialogherà con Martina Fullone, scopriremo i segreti per orientarsi nel magico mondo della pensione, che può essere la fase più divertente e spericolata della vostra vita. L'appuntamento è per venerdì 23 febbraio alle ore 18.00 all'Agriturismo Juna (Aurisina 97/ c - Aurisina).

Michaela Scotellaro: veneziana, vive e lavora a Trieste come blogger e scrittrice. Nel 2022 ha fondato il suo blog www.happypensy.it nel quale analizza e racconta la delicata fase del pensionamento. Oggi la community di happypensy.it è in continua espansione.