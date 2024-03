"E' pericoloso esporsi", il film documentario di Marie Jeanne Tomasi

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne l’Alliance Française di Trieste propone il film documentario corso realizzato da Marie-Jeanne Tomasi. Il film raconta l’incredibile destino di Mariasilvia Spolato, attivista feminista deceduta nel 2018, prima donna in Italia a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità durante la manifestazione dell’8 marzo 1972 a Roma. Serata introdotta da Donata Mljac Milazzi autrice di Da un pugno di polvere, biografia di Mariasilvia Spolato di prossima uscita presso Rossini Editore. V.O. italiano sottotitoli in francese 52 mn, 2023. Premio del Documentario, Arte Mare Bastia, ottobre 2023

Trama

Durante la marcia delle donne dell’8 marzo 1972 Mariasilvia SPOLATO sfila con un cartello su cui è scritto Liberazione omosessuale alla presenza di Jane Fonda che stava girando Tout va bien con Jean-Luc Godard che venne a sostenerla. Un mese dopo, Simone de Beauvoir rilasciò un’intervista a Panorama a Roma e fu scelta la foto di quel cartello per illustrare l’articolo, che la portò ad essere espulsa dal Collegio dove insegnava matematica. Finira la sua vita nei treni, poi a Bolzano.



Produzione Umbe Films France 3 Via Stella

con il sostegno della Cullettività di Corsica

Si ringrazia la Cinemateca di Corsica (Casa di Lume)



In collaborazione con Casa Internazionale delle Donne Trieste e Arcigay Arcobaleno ODV Trieste Gorizia



Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti