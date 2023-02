Note di Spezie, a Duino piano recital di Cornelia Herrmann e Anna Gellan

Note di Spezie conclude la quarta edizione con un appuntamento speciale: il Piano Recital di Cornelia Hermann & Anna Gellan che si terrà sabato 25 febbraio alle ore 20.00 all'Auditorium del Collegio del Mondo Unito di Duino Aurisina.

Giunge così a conclusione la stagione concertistica dell’International Community Music Academy (ICMA) del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, intitolata “Note di spezie. Tutti i Sapori della Musica” con la direzione artistica di Cristina Santin, finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. “Molto positivo il bilancio della stagione-afferma la direttrice artistica Cristina Santin- che ha armonizzato generi diversi, accomunati dall'alta qualità delle esecuzioni, con concerti proposti da artisti del territorio e con la valorizzazione del territorio stesso, che ha offerto delle perfette locations. Dato che Note di Spezie è un'emanazione dell'Icma, la scuola di musica del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, per la prossima stagione si sta pensando di creare ancora una maggiore connessione tra le proposte concertistiche e gli studenti, che verranno coinvolti sia in qualità di pubblico attivo, che, talora, in qualità di esecutori, affiancati da professionisti. Questo anche per fare conoscere ulteriormente, sul territorio regionale, questa straordinaria realtà che ha sede a Duino” anticipa la direttrice.

Intanto sabato sera all’Auditorium arriveranno due pianiste del calibro di Cornelia Hermann & Anna Gellan che proporranno un programma che condivide un legame con la città di Vienna. Tutti i compositori in programma Beethoven, Mozart, Schubert e Johann Strauss sono accumunati dall'influenza dei lavori di Bach, con il quale verrà aperta la serata. La sua Partita n. 2 sarà poi seguita dalla Sonata op.22 di Beethoven, che fu composta nella capitale austriaca, come la Sinfonia n. 41 in DO maggiore K551, nota come Jupiter, di Mozart, qui proposta in una versione per pianoforte a quattro mani. Per concludere la serata verranno proposte la Marche Caracteristique di Schubert e il Valzer Rose del Sud di Strauss, dedicato a Umberto I, Re d’Italia.