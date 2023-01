Epifania sulle piste da sci: gli impianti aperti nel weekend

Nonostante la poca neve e le temperature medie in risalita, rimarranno quasi tutte aperte le piste nei sei poli del Fvg durante il weekend dell'Epifania. Gli appassionati dello sci continuano comunque a premiare le stazioni sciistiche della regione con una media, dal 26 dicembre, di oltre 15mila persone al giorno distribuite nei sei poli. Tarvisio, Zoncolan e Piancavallo restano i tre poli più frequentati. Già dalla scorsa settimana PromoTurismoFVG aveva già chiuso alcune piste, in particolare alle quote più basse e per questo fine settimana, in cui non sono previste variazioni alle condizioni climatiche, PromoTurismoFVG ha disposto alcune ulteriori modifiche alle aperture già comunicate, invitando gli sciatori a tenersi comunque sempre aggiornati sul sito InfoNeve (www.turismofvg.it/montagna/infoneve).

Gli impianti aperti da domani

Da domani ecco dove si potrà sciare in regione:

A Piancavallo rimane chiusa solo la pista Salomon e Tremol 2 aperta solo fino alle 12, si può sciare sul resto del demanio, dove sono operative le seggiovie: Tremol1, Tremol2 fino alle 12, Sole, Sauc, Casere, Busa Grande e i tappeti Daini, Genzianella, Caprioli, Bambi e Busa e le piste: Genzianella, Casere, Sauc 1 e 2, Busa Grande Tublat, Sole, Nazionale Bassa e Alta e Caprioli, nonché i campi scuola. Aperti infine bob su rotaia, Nevelandia e il Palaghiaccio.

Tutto aperto a Sappada/Forni Avoltri, dove da Natale ha riaperto al pubblico il parco di Nevelandia e sarà possibile usufruire delle sciovie Campetti1 e 2, e le seggiovie Eiben Col dei Mughi, Pian dei Nidi, Monte Siera, le due seggiovie del 2000, la sciovia Creta Forata con le relative piste. A Forni di Sopra sono aperte le seggiovie Varmost1, Varmost2 e Varmost3 e le piste Varmost 2 e 3, oltre a Fienili, Senas e Plan dai Pos, a cui si aggiungono i campi scuola al Davost, la sciovia e il Fantasy Park. Restano chiuse le piste Varmost1, Cimacuta, Cimacuta Bis e Davost Sud.

A Sauris sono aperte le due sciovie e i tappeti, le piste Richelan, Sauris di Sotto e i due campi scuola, mentre rimane chiusa la pista Zehile, come negli scorsi giorni. Quasi tutto a regime anche a Ravascletto/Zoncolan, sono aperti gli impianti Funifor Ravascletto-Monte Zoncolan, le seggiovie Valvan, Cuel d’Aiar, Giro d’Italia, Tamai2000 e Cima Tamai, la sciovia Arvenis e i tappeti Lausc, Cima Zoncolan e Madessa. Tutte le piste saranno aperte ad eccezione della “Tamai 2”. Rimane operativa la nuova pista di sci di fondo dello Zoncolan lunga 2,2 km, a quota 1750 metri, accessibile per tutti gli appassionati di questo sport dalla funivia di Ravascletto (www.turismofvg.it/it/montagna365/sci-fondo/pista-plan-di-tamai). Non è stata ancora invece definita la data di apertura di Pradibosco.

A Tarvisio, nei prossimi giorni, saranno chiuse le piste A, B, C1, C2, D, rimane invece aperta l’intera di Prampero, la Rio Argento, Duca D’Aosta, la parte alta del Florianca, Foresta e Malga. Il collegamento basso sarà parzialmente aperto. Gli impianti saranno tutti operativi ad eccezione della seggiovia Nuova Tarvisio. Sono aperti i tappeti Valle 1, Valle 2, e Campo Scuola, inoltre il parco giochi, il bob su rotaia, il circuito di fondo della Val Saisera. Chiude da oggi la pista da fondo dell’Arena Paruzzi. A Sella Nevea rimane tutto in funzione e accessibile, a disposizione degli sciatori le piste Canin agonistica e turistica comprese le varianti, i campi scuola 1 e 2, Prevala, Rifugio CAI 1 e CAI 2, Gilberti e gli skiweg.

Tutti gli impianti di Sella Nevea saranno regolarmente in funzione con la telecabina Canin, la funivia del Prevala, la seggiovia Gilberti e il tappeto Campo Scuola. Da lunedì 9 a venerdì 13 compresi chiuderanno la pista Agonistica e parte della Turistica per la gara di Coppa Europa e sarà sospesa, martedì 10 gennaio, la giornata dedicata allo scialpinismo. Le aperture saranno soggette a variazioni in base alle condizioni climatiche e si invita pertanto a consultare il sito InfoNeve (www.turismofvg.it/montagna/infoneve) per un aggiornamento costante, il prossimo bollettino è in programma giovedì per le novità del fine settimana.

PromoTurismoFVG ricorda che per evitare code alle casse si può acquistare il biglietto online: occorre registrarsi sul sito e recarsi - una sola volta - alle biglietterie per il ritiro della “Ticket Card” (costo di 5 euro con validità di cinque anni). Coloro che possiedono già la card potranno caricare direttamente i biglietti e presentarsi direttamente ai tornelli degli impianti. Sul portale, all’indirizzo https://fvg.axess.shop/it, sono disponibili gli skipass giornalieri, CartaNeve, Sci@sempre, Sci@ore. Chi compra lo skipass, ma è ancora sprovvisto di “Ticket Card” riceverà un voucher e dovrà recarsi alle casse per la conversione del biglietto. Rimane attiva anche la promozione realizzata in collaborazione con Aspiag Service “Sciare a Nordest”: ogni settimana l’app “Despar Tribù” regala uno sconto per l’acquisto di uno skipass giornaliero in Friuli Venezia Giulia (maggiori dettagli: www.turismofvg.it/it/montagna/skipass/convenzioni/despar).

Tante animazioni sulle cime del Fvg

Prosegue il calendario delle animazioni proposte da reti e consorzi del territorio tra passeggiate, winter forest breathing, ciaspolate, escursioni per principianti ed esperti, attività in diverse località della montagna del Friuli Venezia Giulia dedicate a chi non scia, che potrà godersi la natura e i paesaggi di Dolomiti, Carnia e Tarvisiano. Per scoprire tutte le attività: www.turismofvg.it/it/montagna365/attivita-con-guida