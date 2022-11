Al via "Più o meno positivi" 2022: arte, teatro e incontri di sensibilizzazione su HIV e malattie veneree (PROGRAMMA)

Torna anche quest'anno, dall'1 all'8 dicembre, "Più o meno positivi", la rassegna di incontri, mostre d'arte, teatro e molto altro sul tema dell'HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili. Un'iniziativa in coorganizzazione con il Comune di Trieste, rivolta soprattutto ai giovani e creata per sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi correlati a comportamenti sessuali a rischio,

Si inizierà il primo dicembre con l’inaugurazione, alle ore 12.00, della mostra di arti visive “Contatto”, allestita nella Sala “Umberto Veruda” di Palazzo Costanzi. Da anni, in occasione della “Giornata Mondiale per la Lotta all’AIDS”, il Dipartimento delle Dipendenze dell’ASUGI, in collaborazione con alcuni partner consolidati della cooperazione sociale e dell’associazionismo cittadino, organizza incontri d’interesse culturale e sociale in coorganizzazione con il Comune di Trieste, con il contributo delle cooperative sociali Amico, CLU, Duemilauno Agenzia Sociale, La Collina, La Quercia e dell'associazione ALT, con il supporto di Trieste Trasporti SpA e in collaborazione con Afrodite, Arcigay, HeadMadeLab, Radio Fragola, SISM, Stolen Wordz e Volere Volare.

La settimana di eventi, che si snoda fra Trieste e Gorizia, prevede un fitto calendario di appuntamenti di approfondimento con esperti dal mondo sanitario, culturale e scientifico, con conferenze ed incontri, ma anche con presentazioni di libri e film, spettacoli teatrali e musica, con la tradizionale partita amichevole di calcio tra la squadra del Real Androna e quella della Polizia Locale del Comune di Trieste, con il presidio sanitario mobile per effettuare il test HIV e ricevere informazioni preventive personalizzate e con il messaggio informativo viaggiante sugli autobus cittadini.

L’esposizione di quest’anno, dal titolo “Contatto”, affronta il tema del ritrovato contatto fisico dopo due anni di pandemia mondiale attraverso i raffinatissimi quadri della pittrice triestina Raffaella Busdon, ma esamina anche il tema degli effetti delle sostanze psicoattive sul nostro cervello con la mostra multimediale “Psicoattivo” prodotta dal ricercatore Stefano Canali, coordinatore della Scuola di Neuroetica della SISSA-Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, composta da sintetici e accattivanti pannelli, video e stazioni interattive.

In Sala Veruda viene presentata infine la campagna di prevenzione per giovanissimi “Sextagram”, prodotta da CNCA, Anlaids, Arcigay, Cica, Gruppo Abele, Circolo Mario Mieli, Lila e Comunità San Benedetto al Porto, e pensata dall’esperto di comunicazione Roberto Bernocchi, che sarà ospite della manifestazione in un incontro pubblico.

La mostra “Contatto” della pittrice triestina Raffaella Busdon - scrive nella presentazione Massimo Premuda - rappresenta il cuore della manifestazione “più o meno positivi” di quest’anno, trattando il tema del rapporto con la nostra pelle e le pelli degli altri, e del ritrovato contatto fisico post isolamento sociale. Si parte dai quadri di un ciclo molto intenso di ritratti di giovani in un’ambientazione sospesa fra il richiamo alla natura e un paesaggio decisamente distopico".

Programma a Trieste

Sala Umberto Veruda Piazza Piccola 2 (dietro piazza Unità)

1 dicembre Ore 12.00 INAUGURAZIONE piùomenopositivi#12

Ore 17.00 INCONTRO Il punto sulle nuove infezioni “Il vaiolo delle scimmie” con Pierlanfranco D’Agaro e Claudia Colli modera Roberta Balestra partecipa il SISM Campo sportivo Giarizzole

Ore 19.30 SFIDA CALCISTICA tra la squadra del Real Androna e la rappresentativa della Polizia Locale del Comune di Trieste Sala Umberto Veruda

2 dicembre

Ore 17.00 INCROCI DI PAROLE Alt e Volere Volare incontrano Andrea Germani, attore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia presenta Mila Sponza (presidente ALT)

3 dicembre

Ore 17.00 INCONTRO “SEXTAGRAM” L’importanza di una comunicazione efficace nella prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale nei giovanissimi. Gianpaolo Sarti giornalista del quotidiano “Il Piccolo” conduce l’incontro con Roberto Bernocchi, consulente della campagna su Instagram partecipano i Peer educators del progetto “Afrodite” (Coop. La Quercia) e gli studenti del SISM Teatro Franco e Franca Basaglia Parco di San Giovanni

Ore 18.00 TEATRO “Tu si que contages”con Teo Verdiani e Stolen Wordz

Ore 20.00 CONCERTO con i cantautori Puntino, Lunisa, Angela Cotterle, Nagana....e molte altre sorprese.... con la straordinaria partecipazione di CORTELLINO Sala Umberto Veruda

Dal 4 all’8 dicembre

Ore 18.00 PROIEZIONE della miniserie britannica in 5 puntate “It’s a Sin” creata da Russell T. Davies presenta Arcigay

Dall’1 all’8 dicembre

dalle10 alle13 e dalle 17 alle 20 IN MOSTRA “Contatto”, personale della pittrice triestina Raffaella Busdon sul rapporto pelle e contatto fisico post isolamento sociale “Psicoattivo”, progetto multimediale del ricercatore Stefano Canali prodotto dalla SISSA sugli effetti delle sostanze sul nostro cervello e Sextagram campagna di prevenzione per giovanissimi di Roberto Bernocchi prodotta da CNCA, Anlaids, Arcigay, Cica, Gruppo Abele, Circolo Mario Mieli, Lila e Comunità San Benedetto al Porto Sede Microarea Cittavecchia Via del Pane 2

Dal 1 all’8 dicembre PRESIDIO SANITARIO Testing HIV e counseling, a cura del personale del Servizio per le dipendenze