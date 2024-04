Spring Festival: al via la rassegna di espressione giovanile con teatro, musica e workshop

TRIESTE - Al via la prima edizione del Trieste Spring Festival, dal 12 al 14 aprile al teatrino Franco e Franca Basaglia con una serie di produzioni, laboratori e giornate dedicate al mondo del teatro e dell’arte, coinvolgendo più di 50 giovani e talentuosi artisti del territorio ed oltre. Il corpo principale del festival prevede degli appuntamenti di spettacoli originali di teatro, danza, musical e concerti di musica elettronica e rock, nonché proiezione di cortometraggi, workshops di teatro e di disegno fumettistico. L'evento è realizzato dall’associazione giovanile Petit Soleil in partenariato con OPS-Officina per la Scena, M’old Records, Trieste Musical Company e ACGS - Associazione Culturale Giovanile Serba, con il contributo della Regione FVG, il patrocinio del Comune di Trieste e il supporto della Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali.

“Spring” fa riferimento sia al periodo primaverile in cui si tiene il festival che al concetto di “molla”, in inglese, ovvero, trampolino di lancio, per le giovani compagnie e i giovani artisti che parteciperanno al festival. L'obiettivo principale di questa rassegna, realizzata dai giovani per i giovani, è quello di valorizzare la creatività delle nuove generazioni e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni e incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche. Si mette in particolare l’accento sulle produzioni originali e sulla sperimentalità, offrendo agli artisti la libertà di mostrare le proprie peculiarità e caratteristiche.

Il programma

Il primo evento del festival sarà il workshop che si svolgerà nelle giornate del 6, 7 aprile a cura dell’associazione Culturale giovanile Serba, in cui l’artista Zivorad Misic insegnerà le tecniche base del disegno fumettistico prendendo spunto dalla sua ultima novella grafica incentrata sulla vita di Nikola Tesla. Il secondo workshop invece che si terrà nelle mattinate dal 12 al 14 aprile, è un laboratorio di teatro fisico per imparare ad approcciare la scena in un modo unico e originale, animato dal veterano attore e regista nonché direttore artistico dell’Associazione Petit Soleil, Aldo Vivoda. (Per informazioni sui costi e partecipazioni ai workshop contattare triestespringfestival@gmail.com o visitare www.petitsoleil.org).

La prima giornata del festival sarà segnata dagli esperimenti nelle sue diverse forme. A cominciare con Les Biologistes Marins che navigando come scienziati tra il mare e la musica, offriranno una performance audiovisiva unica, modellata sulla città di Trieste; seguiti dalla presentazione della novella grafica di Zivorad Misic sul famoso scienziato ed inventore Tesla. In serata si terrà la prima dello spettacolo di teatro Erdos -1 prodotto dalla compagnia Petit Soleil specificamente per il Spring Festival che, mettendo in scena un teatro di divulgazione divertente e accattivante, racconta le vicende del celebre matematico Paul Erdos. Sarà seguito dallo spettacolo originale della compagnia also.known.as, "Quando le porte delle case resteranno ancora aperte”, ispirato da un vero fatto di cronaca nera, che mettendo in scena elementi narrativi ispirati dai social che usiamo quotidianamente riflette sul cambiamento culturale della nostra epoca.

Inoltre il 12 Aprile si svolgerà in contemporanea, nel Padiglione M, l’evento Re/Mind | Arte Storie Progetti , un Open Day con esposizioni, proiezioni video, performance, musica e workshop aperti alla partecipazione del pubblico, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



La giornata di Sabato 13 aprile sarà un inno alle donne. Attraverso la danza con gli spettacoli di Chiara Tosti e della compagnia Arearea; di teatro con le compagnie Chandrama e O.P.S. - Officina per la scena, e la proiezione del cortometraggio pluripremiato di Elisabetta Cancelli, Reference, si abborderanno temi molto potenti e attuali come i rapporti delicati tra madre e figlia, la lotta contro il maschilismo etero-patriarcale, l’emancipazione sessuale, i rapporti con i media. Lo spettacolo “Colette: di Madre in figlia” di O.P.S. - Officina per la scena è una produzione esclusiva dello Spring Festival.

Il festival chiuderà domenica 14 aprile con lo spettacolo onirico e senza tempo La Storia del Principe e la Rosa di e con Marion Costantin e Marco Gualco, adattamento teatrale del libro “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry e la première della nuova produzione della Trieste Musical Company, La mia Berlino, un musical frizzante che vi trasporterà con canto, balli e musica dal vivo nei cabaret di una Berlino trasgressiva e vivace degli anni ‘20/30, ignara di trovarsi sull’orlo di un abisso dove aleggia l’ascesa del partito nazista.

Ogni serata si concluderà con un concerto organizzato dai M’old Records a partire dalle ore 22.45. In programma la musica rock alternativa della band triestina “Cavana”, le melodie elettroniche di “Moon in Scorpio” e la synth wave di “Sun’s Spectrum”.

Scopri il programma dettagliato del Trieste Spring Festival sul sito dell’associazione Petit Soleil (www.petitsoleil.org) Biglietti acquistabili in loco o tramite www.petitsoleil.org: Eventi in teatro €8,00 / Musical €10,00

I giovani al Festival under 35: Eventi in teatro €5,00 / Musical €8,00 / Eventi esterni a offerta libera