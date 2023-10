Otto storie contro gli stereotipi, venerdì la presentazione del libro curato da Emily Menguzzato

TRIESTE - Il libro "Storie da stereotipi", edito da White Cocal Press e nato dal progetto "Comunità di Pratica Interculturale - Attivagiovani Giovani talenti in azione", verrà presentato il 20 ottobre, alle ore 19, al circolo Piano B, in via del bosco 17, a Trieste. Dialogherà con gli autori il giornalista Francesco Codagnone. Il progetto fa parte di Attivagiovani (programma promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia e le attività sono cofinanziate dal Fondo Sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR) ed è stato guidato dalla Cooperativa Agricola Monte San Pantaleone, con il supporto nella progettualità di Ires -Istituto Ricerche Economiche e Sociali FVG.

Il percorso è stato ideato da Ilaria Margherita, vicepresidente della Cooperativa Agricola Monte San Pantaleone, e ha coinvolto 8 ragazzi dai 21 ai 24 anni, italiani e stranieri di origine pakistana, arrivati alcuni anni fa in Italia come minori non accompagnati e ora integrati nella vita cittadina. L'obiettivo era la creazione di una "comunità di pratica interculturale" (come da definizione dello studioso Étienne Wenger) al fine di riunire affettivamente, socialmente e cognitivamente diverse culture individuali che convivono in un medesimo territorio, Trieste.

Il libro è una raccolta dei testi scritti dai giovani partecipanti che si sono confrontati su diversi temi, raccontandosi e comprendendosi, andando a riflettere su alcuni stereotipi diffusi nelle diverse culture di appartenenza. Alla serata saranno presenti gli autori e Gabriele Blasutig, docente di sociologia delle migrazioni dell’Università degli Studi di Trieste. "Storie da stereotipi" è curato da Emily Menguzzato (giornalista e insegnante) che ha condotto gli incontri e i laboratori di scrittura creativa e da Carlotta Zanettini (illustratrice e grafica). Fondamentale la presenza di Ali Mudassar, mediatore interculturale.