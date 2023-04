Osmize, chioschi e concerti: tra città e Carso, ecco cosa fare il Primo maggio

TRIESTE - Domani 1 maggio si celebra la Festa del Lavoro e l'occasione è di quelle giuste per passare una giornata tra amici. Dopo il corteo che partirà alle 9 da campo San Giacomo e giungerà verso le 11 in piazza Unità (con Usb che concluderà il suo "spezzone sociale" in piazza Libertà), ecco che in tanti opteranno per una gita in Carso, tra osmize e feste organizzate. Nel dettaglio, vediamo quali osmize (come suggerito dall'immancabile aggiornamento del sito ufficiale osmize.com) saranno aperte e quali eventi sono in programma a Trieste e dintorni.

Feste ed eventi sul Carso

Al campo sportivo della società sportiva Vesna di Santa Croce Rifondazione Comunista organizza la tradizionale Festa del Primo maggio dalle 12 in poi. Musica con il gruppo Ovce, gli amici di Vermegliano, il coro Donna canta donna. Ballo con i Nebojsega. L'Arci Trieste e l'associazione serba Vuk Karadzic, in collaborazione con i circoli sloveni del territorio che fanno riferimento al Comitato ZSKD, organizzano presso il campo sportivo di Visogliano la tradizionale festa "?ivel Prvi Maj - Viva il Primo Maggio". Apertura dalle 12:30. Musica dei "La peka de Ritmo" (collettivo sonoro percussivo ottoneggiante e sperimentale che attraversa le sonorità del sud-america, i balcani e l'africa) + dj set. A Trieste continua la sagra di San Marco in via dei Modiano, con chioschi aperti.

Ecco le osmize aperte