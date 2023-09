Domenica 1 ottobre al via al primo raduno Panda 4x4

TRIESTE - Domenica 1 ottobre, la concessionaria Bliz FIAT invita tutti gli appassionati di Panda 4x4 a un evento outdoor. Il programma include una gita su strade asfaltate e sterrate, arricchito da prove di abilità e test drive. L'evento avrà inizio alle ore 9.00 presso la Concessionaria Bliz FIAT di Trieste in via Flavia 120.

Il programma

9.00: Ritrovo presso Concessionaria Bliz FIAT

9.45: Partenza del tour con i veicoli Panda 4x4 con guida su strade asfaltate e sterrate di facile percorrenza, alla scoperta di panorami mozzafiato

11.30: Breve sosta

13.00: Arrivo presso il Centro Commerciale Torri d'Europa

13.30: Pranzo e prove di abilità, test drive elettrico a bordo della Nuova Jeep Avenger

15.30: Consegna degli attestati di partecipazione a tutti i partecipanti, annuncio dei vincitori delle prove di abilità e distribuzione di premi offerti dagli sponsor

Come partecipare

L'evento è gratuito e aperto a tutti gli appassionati di Panda 4x4. È necessario prenotare in anticipo per garantire la partecipazione: porta con te il tuo veicolo per partecipare al tour! Maggiori informazioni su https://www.blizauto.it/novita/raduno-panda-4x4