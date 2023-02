"Priscilla" sbarca al Rossetti con 500 costumi e 25 hit internazionali

Un turbillon di 500 magnifici costumi, 200 cappelli, 60 parrucche e una colonna sonora composta da 25 hit internazionali: è il musical “Priscilla, La Regina del Deserto”, che arriva al Politeama Rossetti nel tour del decennale, dal 23 al 26 febbraio”. Il musical dei record, ritorna a teatro, e la prima sosta dell’iconico autobus rosa - nel tour del decennale - è proprio sul palcoscenico del Politeama Rossetti, dal 23 al 26 febbraio. Poi sarà a Milano al Teatro degli Arcimboldi.

Il tour - con il cast originale che vede protagonisti gli straordinari Simone Leonardi del ruolo di Ralph/Bernadette, Antonello Angiolillo nel ruolo di Tick/Mitzi e Mirko Ranù nel ruolo di Adam/Felicia. 10 anni di risate fragorose ma anche di grandi emozioni in una cornice ricca di musiche coinvolgenti e di canzoni tra le più cantate di sempre. Sul palco 26 performer, 500 costumi ricchi di piume e paillettes, 60 parrucche, 150 paia di scarpe, 200 cappelli, in un vortice di balli, cambi di costume sorprendenti, look indimenticabili, canzoni che alla fine tutti desiderano intonare assieme.

Tratto dall'omonimo film cult " Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto” di Stephan Elliott e Allan Scott autori anche del musical - vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes - “Priscilla” è una travolgente avventura "on the road" di tre amici che, a bordo del vecchio bus rosa che dà il titolo allo spettacolo ,viaggiano attraverso il deserto australiano con il loro spettacolo di Drag Queen alla ricerca di amore e di amicizia fra musica, ricordi anche dolorosi, incontri, imprevisti, svelandosi l’un l’altro tra fragilità e sentimento, senza paura di essere così come sono. “Priscilla” è una festa, un inno ai valori dell’inclusività e dei rapporti umani. Lo spettacolo va in scena il 23, 24 e 25 febbraio alle ore 20.30 e il 25 e 26 febbraio alle ore 16 al Politeama Rossetti. I posti disponibili si acquistano alla Biglietteria del Politeama Rossetti, negli altri punti vendita e circuiti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia o tramite il sito del Teatro www.ilrossetti.it. Informazioni allo 040.3593511

Colonna sonora

It’s raining men - What’s love got to do with it - I say a little prayer - Don’t leave me this way - Material girl - Go west - Holiday - Like a virgin - I love the nightlife - True colours - Follie! Delirio vano è questo! Sempre libera - Color my world - I will survive - Thank God I’m a country boy - A fine romance - Shake your groove thing - Pop muzik - A fine romance reprice - Girls just wanna have fun - The good, The bad and the Ugly - Hot stuff - Go West reprice - Mac Arthur Park - Boogie Wonderland - The Morning after - Always on my mind - Like a prayer - We belong - Finally.