Biglietti ridotti e laboratori teatrali per i ragazzi delle scuole: l'intesa tra Comune e teatri

Biglietti ridotti per il teatro, visite guidate e laboratori teatrali: sono alcune delle iniziative comprese nei nuovi progetti dedicati ai ragazzi delle scuole triestine. Il Comune di Trieste ha infatti sottoscritto nella mattinata di oggi due protocolli d'intesa con la Fondazione Teatro Lirico "Giuseppe Verdi" e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia per sostenere la diffusione delle occasioni culturali ed educative collegate al teatro tra i bambini e i ragazzi.

Si tratta dei progetti "All'Opera, Ragazzi!" e "Andiamo in scena, col Rossetti!". Il primo, in collaborazione con il Verdi, si avvicina al decennale e prevede visite didattiche e laboratori con professionisti del teatro, mentre nel secondo, del tutto inedito, i ragazzi potranno visitare il Rossetti, conoscere le marionette di Podrecca e vedere spettacoli di prosa in una delle sale teatrali più magiche d'Italia.

Ai protocolli partecipano anche gli istituti scolastici del primo e secondo ciclo. Particolare attenzione è stata posta nell'offrire ai ragazzi incontri formativi con gli attori presso le scuole o l'uilizzo attivo degli spazi culturali dei teatri da parte dagli studenti in forme diverse, anche proponendo visie guidato presso i laboratori scenogratici. Attraverso propri stanziamenti il Comune di Trieste finanzierà i progetto, anche sostenendo riduzioni sui costi dei biglietti per l'accesso agli spettacoli.

Soddisfazione da parte dell'assessore Matteoni: "Sono certa che lungo questo percorso culturale, costruito con i professionisti delle due istituzioni e i professori che si sono resi disponibili, ci saranno momenti indimenticabili che resteranno nel cuore dei nostri giovani. Il Comune di Trieste e l'Assessorato che ho l'onore di presiedere continuerà ad investire sulla cultura per i giovani, per accrescere il loro percorso di crescita e per tramandare una tradizione culturale teatrale che proprio a Trieste ha visto per decenni, uno sviluppo florido e appassionato, unendo generazioni di triestini".

Sono intervenuti l'assessore comunale all'Educazione e Scuola Nicole Mattoni, i dirigenti scolastici Marina Reppini dell'Istituto Comprensivo Svevo, Marco Cucinotta dell'Istituto Comprensivo Campi Elisi, Cesira Militello del Liceo Petrarca, Paolo Valerio direttore del Teatro Rossetti, Paolo Rodda, direttore artistico del Teatro Verdi e il professor Marzio Serbo.