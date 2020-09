Nel weekend grande pulizia del porticciolo di Barcola

Sabato 12 e domenica 13 settembre torna, per la terza edizione, l'iniziativa degli "Amici del Bunker" che, in collaborazione con la SVBG, effettueranno la pulizia del porticciolo di Barcola sia sopra che sotto la superficie del mare. Anche questa volta sarà fondamentale la partecipazione dell'As Sub Now-NADD di Milano. All'iniziativa possono aderire anche volontari.

